До команди Покровського приєднуються нові депутати. ВІДЕО

Алла Надточій.



Меморандум про співпрацю урочисто підписали в офісі громадської організації у понеділок, 2 березня. Ціль – відстоювання інтересів лучан в органах влади, - пише



Після підписання меморандуму Алла Надточій подякувала за висловлену їй довіру.



«Я приєднуюся до команди «СВІДОМИХ» на запрошення засновника та мого колеги депутата Андрія Покровського. Думаю, що лучани, які знають і бачили нас в роботі, у справі будуть нас підтримувати і надалі. Разом з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» ми зможемо робити наше місто таким, щоб тут залишалася і молодь, і люди могли мати можливість і відпочинку, і розваг, і разом з тим роботи, яку вони заслуговують», – зауважила депутатка.



Серед пріоритетів у спільній роботі зі «СВІДОМИМИ» стане медична реформа, покращення роботи закладів освіти, надання якісних послуг підприємствами ЖКГ.





Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів, що на сьогодні в Луцьку не так багато людей працюють на благо міста.



«Працює влада. Хтось задоволений її роботою, хтось ні, але вона працює. Працюють кілька політичних організацій, але таких людей дуже мало. Громадянський Рух «СВІДОМІ», на відміну від багатьох, працює щодня. Дуже приємно, що до нас приєднуються такі активні та свідомі депутати, як Алла Надточій. Це показник того, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» завойовує довіру», – наголосив Шкітер.







Кількість прихильників та партнерів «СВІДОМИХ» дійсно невпинно росте. Серед них – Волинське обласне об'єднання організацій роботодавців, луцькі виші, розважальний центр «Промінь» та багато інших. Громадянський Рух підтримують відомі лучани, зокрема ексгендиректор «СКФ-Україна» Володимир Цибульський та депутат Луцької міської ради Микола Яручик. Разом з ним «СВІДОМІ» активно працюють над проблемами громадського транспорту.





Микола Яручик розповів, що співпрацею з Громадянським Рухом задоволений.



«У нас уже є конкретні результати. Саме ті речі, які «СВІДОМІ» зробили для людей, і мені це дуже імпонує. Це і дитячі майданчики, це і допомога спортивному клубу «Стріла», це і робота для покращення надання транспортних послуг у Луцьку», – поділився Микола Яручик.



Громадянський Рух «СВІДОМІ» має чимало планів. Засновник організації Андрій Покровський наголошує: усе залежить від лучан та спільного бажання жити в успішному місті.

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