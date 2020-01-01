Луцькі любителі комп`ютерів перемогли на Всеукраїнському чемпіонаті. ФОТО





XXI Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт - 2020» та XІ національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2020» тривав з 25 по 28 лютого 2020 року у Києві, - пише



Організатори конкурсу – Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.



Перемогу у чемпіонаті виборювали понад 140 учнів та вихованців закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів закладів вищої освіти з усіх куточків України. В результаті проведених змагань двоє слухачів Волинської обласної МАН потрапили до суперфіналу та здобули золоту та срібну медаль у секції «Web-розробки».



Перше місце завоював Назар Демчук, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», з авторським проектом «Розробка сервісу «InfoSeller». Веб-додаток дозволяє будь-якому магазину використовувати QR-коди для зручного показу додаткової інформації про товар та надає можливість користувачам залишати відгуки про товар та оцінювати його.



Друге місце зайняв Дмитро Солтисюк, учень 10 класу комунального закладу «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської області», з авторським проєктом «Бюро знахідок «Enigma». Розроблений ним сайт «Бюро знахідок Enigma» – один з перших в Україні та на Волині спеціалізованих сайтів по знахідкам речей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слухачі відділення комп’ютерних наук Волинської обласної Малої академії наук здобули медалі на Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2020».XXI Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт - 2020» та XІ національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2020» тривав з 25 по 28 лютого 2020 року у Києві, - пише ІА Волинські новини Організатори конкурсу – Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.Перемогу у чемпіонаті виборювали понад 140 учнів та вихованців закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів закладів вищої освіти з усіх куточків України. В результаті проведених змагань двоє слухачів Волинської обласної МАН потрапили до суперфіналу та здобули золоту та срібну медаль у секції «Web-розробки».Перше місце завоював Назар Демчук, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», з авторським проектом «Розробка сервісу «InfoSeller». Веб-додаток дозволяє будь-якому магазину використовувати QR-коди для зручного показу додаткової інформації про товар та надає можливість користувачам залишати відгуки про товар та оцінювати його.Друге місце зайняв Дмитро Солтисюк, учень 10 класу комунального закладу «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської області», з авторським проєктом «Бюро знахідок «Enigma». Розроблений ним сайт «Бюро знахідок Enigma» – один з перших в Україні та на Волині спеціалізованих сайтів по знахідкам речей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію