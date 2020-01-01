У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус





Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, - пише



«Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає ніяких медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали», — розповіла Поліщук.



За словами Марії Поліщук, медичних підстав для цього не було — жінка перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест: «Для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників — це суто соціальні причини».



Марія Поліщук також зазначила, що не буде розголошувати, куди відвезли жінку заради її безпеки.



3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.



Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.



У дружини хворого не було симптомів інфікування. Вона була ізольована вдома.



Раніше головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що до 10 людей могли контактувати з інфікованим китайським коронавірусом українцем. Їхні особи вже встановили.



У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.



Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку, де проживає жінка.Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, - пише Громадське. «Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає ніяких медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали», — розповіла Поліщук.За словами Марії Поліщук, медичних підстав для цього не було — жінка перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест: «Для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників — це суто соціальні причини».Марія Поліщук також зазначила, що не буде розголошувати, куди відвезли жінку заради її безпеки.3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.У дружини хворого не було симптомів інфікування. Вона була ізольована вдома.Раніше головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що до 10 людей могли контактувати з інфікованим китайським коронавірусом українцем. Їхні особи вже встановили.У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест

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