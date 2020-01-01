У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус
Сьогодні, 22:21
У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку, де проживає жінка.
Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, - пише Громадське.
«Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає ніяких медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали», — розповіла Поліщук.
За словами Марії Поліщук, медичних підстав для цього не було — жінка перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест: «Для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників — це суто соціальні причини».
Марія Поліщук також зазначила, що не буде розголошувати, куди відвезли жінку заради її безпеки.
3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.
У дружини хворого не було симптомів інфікування. Вона була ізольована вдома.
Раніше головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що до 10 людей могли контактувати з інфікованим китайським коронавірусом українцем. Їхні особи вже встановили.
У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.
Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест
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Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, - пише Громадське.
«Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає ніяких медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали», — розповіла Поліщук.
За словами Марії Поліщук, медичних підстав для цього не було — жінка перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест: «Для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників — це суто соціальні причини».
Марія Поліщук також зазначила, що не буде розголошувати, куди відвезли жінку заради її безпеки.
3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.
У дружини хворого не було симптомів інфікування. Вона була ізольована вдома.
Раніше головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що до 10 людей могли контактувати з інфікованим китайським коронавірусом українцем. Їхні особи вже встановили.
У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.
Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест
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