У Луцьку протягом посту цілодобово читатимуть Псалтир
Сьогодні, 06:14
Студенти Волинської православної богословської академії розпочали читання Невсипущого Псалтиря.
Під час читання, студенти академії молитимуться за здоров’я і за упокій, - йдеться на сторінці ВПБА у фейсбуці.
Невсипущий Псалтир читатимуть цілодобово протягом протягом 40-ка днів Великого посту.
Записки з іменами лучани можуть подати у духовному виші (м. Луцьк, Градний узвіз, 5) на другому поверсі з 10.00 до 16.00 в будні, а у вихідні та святкові дні – на подвір’ї кафедрального собору Святої Трійці.
"Особливістю такого читання є те, що подані імена будуть поминатися по декілька разів на день протягом 40 діб. Разом із вихованцями ВПБА може помолитися кожен мирянин і вдень, і вночі, відвідавши академічний храм", - йдеться у повідомленні.
Засновником традиції вважають преподобного Олександра Константинопольського, який був настоятелем обителі «невсипущих» неподалік річки Євфрат. Святий ігумен Олександр установив у монастирі безперервну молитву. Три роки молився праведник, аби Всевишній відкрив йому Свою волю. Отримавши одкровення, він запровадив у монастирі такий порядок: усіх ченців було розділено на 24 молитовні варти. Змінюючись щогодини, день і ніч вони співали на два лики псалми Давидові, перериваючись лише на час звершення богослужіння.
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Під час читання, студенти академії молитимуться за здоров’я і за упокій, - йдеться на сторінці ВПБА у фейсбуці.
Невсипущий Псалтир читатимуть цілодобово протягом протягом 40-ка днів Великого посту.
Записки з іменами лучани можуть подати у духовному виші (м. Луцьк, Градний узвіз, 5) на другому поверсі з 10.00 до 16.00 в будні, а у вихідні та святкові дні – на подвір’ї кафедрального собору Святої Трійці.
"Особливістю такого читання є те, що подані імена будуть поминатися по декілька разів на день протягом 40 діб. Разом із вихованцями ВПБА може помолитися кожен мирянин і вдень, і вночі, відвідавши академічний храм", - йдеться у повідомленні.
Засновником традиції вважають преподобного Олександра Константинопольського, який був настоятелем обителі «невсипущих» неподалік річки Євфрат. Святий ігумен Олександр установив у монастирі безперервну молитву. Три роки молився праведник, аби Всевишній відкрив йому Свою волю. Отримавши одкровення, він запровадив у монастирі такий порядок: усіх ченців було розділено на 24 молитовні варти. Змінюючись щогодини, день і ніч вони співали на два лики псалми Давидові, перериваючись лише на час звершення богослужіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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