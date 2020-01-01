У Луцьку протягом посту цілодобово читатимуть Псалтир

Студенти Волинської православної богословської академії розпочали читання Невсипущого Псалтиря.Під час читання, студенти академії молитимуться за здоров’я і за упокій, - йдеться на сторінці ВПБА у фейсбуці.Невсипущий Псалтир читатимуть цілодобово протягом протягом 40-ка днів Великого посту.Записки з іменами лучани можуть подати у духовному виші (м. Луцьк, Градний узвіз, 5) на другому поверсі з 10.00 до 16.00 в будні, а у вихідні та святкові дні – на подвір’ї кафедрального собору Святої Трійці."Особливістю такого читання є те, що подані імена будуть поминатися по декілька разів на день протягом 40 діб. Разом із вихованцями ВПБА може помолитися кожен мирянин і вдень, і вночі, відвідавши академічний храм", - йдеться у повідомленні.Засновником традиції вважають преподобного Олександра Константинопольського, який був настоятелем обителі «невсипущих» неподалік річки Євфрат. Святий ігумен Олександр установив у монастирі безперервну молитву. Три роки молився праведник, аби Всевишній відкрив йому Свою волю. Отримавши одкровення, він запровадив у монастирі такий порядок: усіх ченців було розділено на 24 молитовні варти. Змінюючись щогодини, день і ніч вони співали на два лики псалми Давидові, перериваючись лише на час звершення богослужіння.