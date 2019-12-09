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У Луцьку робили букети із самшиту, краденого на кладовищі

У Луцьку робили букети із самшиту, краденого на кладовищі
На Волині двоє чоловіків знайшли оригінальний спосіб заробітку. Вони крали на цвинтарі самшит і продавали його для оформлення букетів.

Чоловіки крали самшит на кладовищі у Рожищі, - повідомляє пресслужба поліції Волині.

Поліцейські викрили на крадіжці зелених насаджень з могил місцевого кладовища двох жителів Луцького району. Зловмисники, 42 та 33 роки, викрадали з кладовища кущі самшиту та збували у Луцьку для оформлення букетів. Співробітники поліції встановили причетність їх до вчинення чотирьох таких крадіжок.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому в Рожищенському районі поліція викрила волинянина у незаконній порубці лісу на майже 30 тис. грн.

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Теги: Луцьк, Волинь, поліція
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