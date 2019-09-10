Попросив зателефонувати: волинянин «видурив» у знайомого телефон





Учора, 2 березня, до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний місцевий житель із заявою про шахрайство, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.



Чоловік повідомив, що напередодні по вулиці Незалежності у Ковелі візуально знайомий, під приводом зателефонувати, заволодів його мобільним телефоном «Samsung Galaxy». Сума завданих збитків становить тисяча гривень. Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього злочину 32-річного ковельчанина.



Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили зловмисника, який заволодів мобільним телефоном ковельчанина.Учора, 2 березня, до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний місцевий житель із заявою про шахрайство, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Чоловік повідомив, що напередодні по вулиці Незалежності у Ковелі візуально знайомий, під приводом зателефонувати, заволодів його мобільним телефоном «Samsung Galaxy». Сума завданих збитків становить тисяча гривень. Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього злочину 32-річного ковельчанина.Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.

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