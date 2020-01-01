Волинянин завоював «бронзу» на міжнародному турнірі
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Вихованець СК «Торнадо» Назарій Горніч завоював срібло в міжнародному турнірі з дзюдо у Чехії.
Відкритий міжнародний турнір з дзюдо «OSTRA JUDO OPEN 2020» відбувся 26 лютого 2020 року в місті Острава (Чехія), - повідомляє пресслужба Шацької райдержадміністрації.
Участь у змаганнях брали понад 2000 спортсменів з 11 країн світу.
У міжнародному турнірі участь взяв вихованець Шацького спортивного клубу «Торнадо» Назарій Горніч (с.Голядин). У його ваговій категорії 42 кг було 60 суперників. Спортсмен показав гідні результати - зайняв ІІ місце, отримавши срібну медаль. Переможець нагороджений дипломом, медаллю та кубком.
Варто зазначити, що Назарій проживає та навчається в м.Лодзь (Польща), але завжди бере участь в міжнародних турнірах з дзюдо від України, а саме від Шацького СК «Торнадо» (тренер Роман Самолюк).
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Відкритий міжнародний турнір з дзюдо «OSTRA JUDO OPEN 2020» відбувся 26 лютого 2020 року в місті Острава (Чехія), - повідомляє пресслужба Шацької райдержадміністрації.
Участь у змаганнях брали понад 2000 спортсменів з 11 країн світу.
У міжнародному турнірі участь взяв вихованець Шацького спортивного клубу «Торнадо» Назарій Горніч (с.Голядин). У його ваговій категорії 42 кг було 60 суперників. Спортсмен показав гідні результати - зайняв ІІ місце, отримавши срібну медаль. Переможець нагороджений дипломом, медаллю та кубком.
Варто зазначити, що Назарій проживає та навчається в м.Лодзь (Польща), але завжди бере участь в міжнародних турнірах з дзюдо від України, а саме від Шацького СК «Торнадо» (тренер Роман Самолюк).
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