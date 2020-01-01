Волинянок закликають не приймати від чоловіків букетів з підсніжників

Жінок з Волині закликають під час весняних свят не приймати від чоловіків букети з підсніжників та інших червонокнижних рослин.Бережіть нашу чарівну природу. Кращий подарунок - це обійми та поцілунки, йдеться у повідомленні відділу науково-дослідної роботи та керівництво Національного природного парку «Цуманська пуща» на сторінці нацпарку.Волинянками нагадали, що підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis), черемша (цибуля ведмежа) (Allium ursinum), шафрани (крокуси) (Crocus heuffelianus) занесені до Червоної книги України, а у весняний період триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, зокрема й занесених до Червоної книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення."У Волинській області під загрозою зникнення перебуває близько 20 видів вищих судинних рослин, чисельність яких зменшується через нерегульовану заготівлю населенням з метою торгівлі ними.Зривання підсніжників та інших рідкісних видів рослин - незаконне і тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 510 гривень із конфіскацією незаконно добутого.Крім того, забороняється також і купівля дикорослих рослин у фізичних чи юридичних осіб, які заготовили ці рослини без дозволу.Тобто, коли хтось із громадян придбав букетик підсніжників, заплативши за нього певну суму, то він став порушником закону. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність у відповідності із статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу), згідно якої громадяни, які скоїли такі дії по відношенню до об’єктів рослинного світу, несуть відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень."Для громадян, які планують здійснювати збирання та заготівлю ранньоквітучих рослин доводимо до відому, що за кожну зірвану рослину відшкодовуються збитки в розмірі 9-12 гривень.Отже, букет підсніжників із 50 рослин може обійтися аж у 500 гривень! Варто замислитись, чи прибуткова це справа. За порушення порядку придбання чи збуту рослин, занесених до Червоної книги України, або таких, які охороняються відповідно до Міжнародних договорів України, передбачена відповідальність за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу від ста (1700 грн.) до двохсот п'ятдисяти (3655 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів рослинного світу чи без такої", - йдеться у дописі.Окрім того, за один екземпляр незаконної добутої рослини занесеної до Червоної книги України передбачена відповідна компенсація за її знищення. Наприклад: черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн шафрани (крокуси), підсніжники від 49 до 62 грн. у залежності від виду, сон трава – від 37 до 62 грн. у залежності від виду.У березні Муніципальна поліція разом з працівниками державної екологічної інспекції у Волинській області, патрульною поліцією та громадськими екологічними організаціями розпочне перевірки по вулицях та ринках міста для виявлення незаконного продажу ранніх Червонокнижних рослин.