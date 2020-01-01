Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня
Сьогодні, 08:55
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.707, а продаж – 25.070.
Євро при купівлі становить – 27.314, продажу – 27.914.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.470.
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Євро при купівлі становить – 27.314, продажу – 27.914.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.950, продаж – 6.470.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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