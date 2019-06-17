Хто відзначає іменини 4 березня та яке сьогодні свято: традиції, прикмети, заборони





Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За календарем віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво під назвою «кокурки». Це були звичайні «колобки» на маслі.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У середу, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Максим, Микита та Архип.







НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Чим більше добрих справ, тим більше щастя;

Чим більше сьогодні наготувати їжі, тим багатшим буде життя;

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, то весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, то погода буде сирою і теплою.







ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовляти у допомозі.



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ



1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі

1849 — Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії

1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;

1877 — у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського «Лебедине озеро»

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 — в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії

1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України

1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея «Попелюшка» — перший повнометражний анімаційний фільм.







1955 — невелика японська фірма «Sony», новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів

1966 — Джон Леннон заявив, що група «Beatles» стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в «біблійному поясі» (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи

1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі

1989 — створене українське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса

1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів

2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — «Вирлиця»



ХТО НАРОДИВСЯ 4 БЕРЕЗНЯ



1678 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль

1756 — Генрі Реберн, шотландський живописець.

1782 — Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі

1815 — Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла Україна»

1870 — Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1871 — Йосип Мурн, словенський поет

1879 — Бернгард Келлерман, німецький письменник

1887 — Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії

1904 — Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код

1907 — Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР

1925 — Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент

1946 — Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1949 — Володимир Івасюк, український поет і композитор .









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 березня, святкують Міжнародний день скрапбукінгу, а віряни відзначають День Преподобного Льва.Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum За календарем віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво під назвою «кокурки». Це були звичайні «колобки» на маслі.У середу, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Максим, Микита та Архип.Чим більше добрих справ, тим більше щастя;Чим більше сьогодні наготувати їжі, тим багатшим буде життя;Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;Якщо у підвалі проростає картопля, то весняна погода скоро прийде;Якщо у небі червоний місяць, то погода буде сирою і теплою.Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;Не можна сваритись та кричати;Не можна займатись важкою фізичною працею;Не можна відмовляти у допомозі.1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі1849 — Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;1877 — у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського «Лебедине озеро»1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон1880 — в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея «Попелюшка» — перший повнометражний анімаційний фільм.1955 — невелика японська фірма «Sony», новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів1966 — Джон Леннон заявив, що група «Beatles» стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в «біблійному поясі» (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі1989 — створене українське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — «Вирлиця»1678 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль1756 — Генрі Реберн, шотландський живописець.1782 — Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі1815 — Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла Україна»1870 — Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві1871 — Йосип Мурн, словенський поет1879 — Бернгард Келлерман, німецький письменник1887 — Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії1904 — Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код1907 — Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР1925 — Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент1946 — Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України1949 — Володимир Івасюк, український поет і композитор .

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію