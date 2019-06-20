У Луцьку муніципали викрили нечупару, який викинув будівельне сміття та меблі на вулицю
Сьогодні, 09:18
У Луцьку на вулиці Федорова, 5 один з мешканців багатоповерхівки викинув будівельне сміття та старі меблі поруч з контейнерами для відходів.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
"Звісно, цей непотріб йому у його ж власній квартирі мабуть заважав. Та навряд чи даний громадянин замислився, що спецтехніка для вивозу побутового сміття не призначена для вивозу таких відходів та досить часто в наслідок цього виходить з ладу, а картина з купи мішків зі сміттям та іншого непотребу м’яко кажучи не прикрашає та порушує благоустрій спального району міста", - йдеться у дописі муніципалів.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.
У департаменті муніципальної варти зазначають, що в разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька, слід повідомляти на гарячу лінію «ГШР» за телефоном: 0670000679, 066 102 1 102, соціальні мережі або ж надіславши на месенджери Viber, WhatsApp, Telegram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
"Звісно, цей непотріб йому у його ж власній квартирі мабуть заважав. Та навряд чи даний громадянин замислився, що спецтехніка для вивозу побутового сміття не призначена для вивозу таких відходів та досить часто в наслідок цього виходить з ладу, а картина з купи мішків зі сміттям та іншого непотребу м’яко кажучи не прикрашає та порушує благоустрій спального району міста", - йдеться у дописі муніципалів.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.
У департаменті муніципальної варти зазначають, що в разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька, слід повідомляти на гарячу лінію «ГШР» за телефоном: 0670000679, 066 102 1 102, соціальні мережі або ж надіславши на месенджери Viber, WhatsApp, Telegram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на чотири дні перекриють рух вулицею Залізничною
Сьогодні, 09:31
У Луцьку муніципали викрили нечупару, який викинув будівельне сміття та меблі на вулицю
Сьогодні, 09:18
Знайшли хлопця, який втік з притулку у Рожищі
Сьогодні, 09:00
Медіа