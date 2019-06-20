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У Луцьку муніципали викрили нечупару, який викинув будівельне сміття та меблі на вулицю

У Луцьку муніципали викрили нечупару, який викинув будівельне сміття та меблі на вулицю
У Луцьку на вулиці Федорова, 5 один з мешканців багатоповерхівки викинув будівельне сміття та старі меблі поруч з контейнерами для відходів.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

"Звісно, цей непотріб йому у його ж власній квартирі мабуть заважав. Та навряд чи даний громадянин замислився, що спецтехніка для вивозу побутового сміття не призначена для вивозу таких відходів та досить часто в наслідок цього виходить з ладу, а картина з купи мішків зі сміттям та іншого непотребу м’яко кажучи не прикрашає та порушує благоустрій спального району міста", - йдеться у дописі муніципалів.

На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.

У департаменті муніципальної варти зазначають, що в разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька, слід повідомляти на гарячу лінію «ГШР» за телефоном: 0670000679, 066 102 1 102, соціальні мережі або ж надіславши на месенджери Viber, WhatsApp, Telegram.

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Теги: сміття, Луцьк, муніципали
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