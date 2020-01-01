На Волині двох людей госпіталізували через підозру на коронавірус, але виявили грип

Учора, 3 березня, у ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» надійшли термінові повідомлення про реєстрацію у двох громадян міста Ковеля випадків гострої респіраторної вірусної інфекції та підозри на захворювання COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.Відповідно до алгоритмів, так як в анамнезі протягом останніх 14 днів у захворілого була одноденна поїздка до Італії (м. Піадена, зазначене місто знаходиться на відстані 70 км від епіцентру спалаху корона вірусу - район Ломбардії), спеціальною медичною бригадою екстреної медичної допомоги м. Ковеля хворого разом з донькою, котра захворіла на наступний день, доставили в обласну інфекційну лікарню.Лікарі-інфекціоністи обом хворим встановили діагноз «грип типу А», що підтвердили швидкі тести. Зразки матеріалу направлені в вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» та досліджуються методом ПЛР. На момент проведення епідрозслідування стан хворих середньої важкості.Підозра на COVID-19 відхилена.Нагадаємо, в Україні (Чернівці) зареєстрували перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом. Хворий повертався в Україну із Італії.