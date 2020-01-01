Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО

Учора, третього березня, під час патрулювання Млинівського району Рівненської області близько 19:30 група реагування патрульної поліції виявила факт незаконного перевезення алкогольної продукції із підробними акцизними марками.Під час зупинки транспортного засобу у селі Маслянка та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили в автомобілі Opel Zafira під керуванням 45-річного жителя Луцька 10 ящиків горілки сумнівного походження із акцизними марками з ознаками підробки, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Аби уникнути відповідальності волинянин запропонував та надав правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 2700 гривень.На місце події виїхала слідчо-оперативна група спільно із місцевою прокуратурою. За результатами документування вчинених злочинів поліцейські запросили водія до відділення поліції, а алкоголь і грошові кошти вилучили. Транспортний засіб помістили на територію відділення поліції. Вирішують питання про накладення на вилучене арешту.За фактами незаконного перевезення з метою продажу товару з підробленими марками акцизного податку та за надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудові розслідування за статтями 199 та 369 Кримінального кодексу України.