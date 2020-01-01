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Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО

Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО
Учора, третього березня, під час патрулювання Млинівського району Рівненської області близько 19:30 група реагування патрульної поліції виявила факт незаконного перевезення алкогольної продукції із підробними акцизними марками.

Під час зупинки транспортного засобу у селі Маслянка та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили в автомобілі Opel Zafira під керуванням 45-річного жителя Луцька 10 ящиків горілки сумнівного походження із акцизними марками з ознаками підробки, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Аби уникнути відповідальності волинянин запропонував та надав правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 2700 гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група спільно із місцевою прокуратурою. За результатами документування вчинених злочинів поліцейські запросили водія до відділення поліції, а алкоголь і грошові кошти вилучили. Транспортний засіб помістили на територію відділення поліції. Вирішують питання про накладення на вилучене арешту.

За фактами незаконного перевезення з метою продажу товару з підробленими марками акцизного податку та за надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудові розслідування за статтями 199 та 369 Кримінального кодексу України.

Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО
Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО
Лучанин пропонував хабар за перевезення «лівої» горілки на Рівненщині. ФОТО



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Теги: горілка, хабар, Луцьк, Рівненщина
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