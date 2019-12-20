Пустовіт заявив, що попереднє керівництво «Луцьктепла» розтринькало 16 мільйонів
Сьогодні, 09:40
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що перевірка виявила величезні суми, які використовували не за призначенням.
Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
За його словами, аудитслужба провела перевірку роботи попереднього керівництва ДКП «Луцьктепло». За її результатами виявили 66,5 мільйона гривень нецільового використання коштів та зловживань на 16 мільйонів гривень.
«Мало того, що нам ще попередні борги залишили, так ще ми маємо таку проблему», - відзначив Пустовіт.
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Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
За його словами, аудитслужба провела перевірку роботи попереднього керівництва ДКП «Луцьктепло». За її результатами виявили 66,5 мільйона гривень нецільового використання коштів та зловживань на 16 мільйонів гривень.
«Мало того, що нам ще попередні борги залишили, так ще ми маємо таку проблему», - відзначив Пустовіт.
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Коментарі 3
Ну прокукурікали і шо ? Киричука на повишеніє, а Малютіну з цвітами на пенсію ! Правда, його і з ОДА потурили з ганьбою в підтвержження його управлінських якостей. Значить до криміналу треба керівництво міськради, раз не можна злодійкуватих директорів посадити ! Весна прийшла - треба саджати !
Треба садити тих уродів з міськради давно. Толку з них ніякого,крім покладеної бруківки, за яку відмиті величезні гроші,нічого зробити не можуть.Більш непрофейсних і нетямущих "керівників" Луцьк не бачив і маємо надію вже не побачить.
Найбільша проблема Луцька-недолугі керОвники міської ради. ПОЗОР міста!!!!
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