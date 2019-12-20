Пустовіт заявив, що попереднє керівництво «Луцьктепла» розтринькало 16 мільйонів

В.о. мера Луцькаповідомив, що перевірка виявила величезні суми, які використовували не за призначенням.Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.За його словами, аудитслужба провела перевірку роботи попереднього керівництва ДКП «Луцьктепло». За її результатами виявили 66,5 мільйона гривень нецільового використання коштів та зловживань на 16 мільйонів гривень.«Мало того, що нам ще попередні борги залишили, так ще ми маємо таку проблему», - відзначив Пустовіт.