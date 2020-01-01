У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала сумнівним алкоголем
Сьогодні, 09:56
У Луцьку на проспекті Молоді муніципали викрили продавця, який реалізовував алкогольні напої з рук.
Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Відтак, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.3 ст. 152 КУпАП. Відповідні матеріали направлять на розгляд в Луцький міськрайонний суд, а вилучену рідину – на експертизу.
Штраф за таке порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.
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Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Відтак, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.3 ст. 152 КУпАП. Відповідні матеріали направлять на розгляд в Луцький міськрайонний суд, а вилучену рідину – на експертизу.
Штраф за таке порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.
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