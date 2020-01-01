У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала сумнівним алкоголем





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.



Відтак, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.3 ст. 152 КУпАП. Відповідні матеріали направлять на розгляд в Луцький міськрайонний суд, а вилучену рідину – на експертизу.



Штраф за таке порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді муніципали викрили продавця, який реалізовував алкогольні напої з рук.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.Відтак, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.3 ст. 152 КУпАП. Відповідні матеріали направлять на розгляд в Луцький міськрайонний суд, а вилучену рідину – на експертизу.Штраф за таке порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

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