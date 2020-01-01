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У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала сумнівним алкоголем

У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала сумнівним алкоголем
У Луцьку на проспекті Молоді муніципали викрили продавця, який реалізовував алкогольні напої з рук.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.

Відтак, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.3 ст. 152 КУпАП. Відповідні матеріали направлять на розгляд в Луцький міськрайонний суд, а вилучену рідину – на експертизу.

Штраф за таке порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.
У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала сумнівним алкоголем

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Теги: алгоколь, Луцьк
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