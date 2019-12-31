Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку

У Луцьку двом перевізникам заборонили брати участь у конкурсах на перевезення пасажирів.Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що при перевірці документів робочий орган встановив, що ПрАТ «Луцьке АТП 10701» оформило їх неналежним чином. Зокрема, не внесло дату реєстрації автобусів.Також Степанов відзначив, що на сьогодні електронний облік показав значно більшу кількість перевезення пасажирів, аніж раніше декларувало «Луцьке АТП 10701».Не допустили до участі в цьому ж конкурсі на перевезення пасажирів із тих же причин ТОВ «Фавоній плюс».