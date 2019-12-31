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Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку

Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку
У Луцьку двом перевізникам заборонили брати участь у конкурсах на перевезення пасажирів.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що при перевірці документів робочий орган встановив, що ПрАТ «Луцьке АТП 10701» оформило їх неналежним чином. Зокрема, не внесло дату реєстрації автобусів.

Нагадаємо, ПрАТ «Луцьке АТП 10701» не захотіло переходити на автоматизовану систему оплати проїзду та вводити електронний квиток.

Також Степанов відзначив, що на сьогодні електронний облік показав значно більшу кількість перевезення пасажирів, аніж раніше декларувало «Луцьке АТП 10701».

Не допустили до участі в цьому ж конкурсі на перевезення пасажирів із тих же причин ТОВ «Фавоній плюс».

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Теги: Луцьке АТП 10701, маршрутки, Луцьк, перевізники, транспорт
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