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Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа

Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа
Іван Ужевич – цікава особистість, біографія якої ще вимагає уточнень, пошуків та розвідок. В майбутньому історикам потрібно буде віднайти документи, які б пролили світло на «білі плями» в життєписі цього волинянина.

З біографії Івана Ужевича відомо, що народився він 1610-ті роки. Місцем народження вказано регіон – Північна Волинь. Проте, точного місця поки не встановили. Схожа ситуація із часом та місцем смерті мовознавця, там також є багато питань, – пише видання «Хроніки Любарта».

Досить цінними є факти про місця навчання волинянина. Адже якщо врахувати, що це було ХVII ст. і Іван Ужевич навчався в європейських вишах, то це є значним досягненням.

Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа

Університет в Парижі, зображення пожежі, 1670-ті роки.

Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа

Ягеллонський університет в Кракові, зображення ХІХ ст.

Йому вдалось здобувати освіту в двох престижних вузах, а саме – Краківському та Паризькому, навіть місцевим там навчатись було дуже не просто.

Першим навчальним закладом був Краківський університет. Там Ужевич вчився у 1630-1640-х роках. Другим була Сорбонна. Там волинянин вчився у 1640-х роках. В обох навчальних закладах Іван Ужевич вивчав мови та їх історію. Предметом його досліджень в майбутньому стали дві: українська та білоруська.

Одним із досягнень Ужевича є рукопис, написаний на латинській мові. Він носить назву «Грамматыка словенская». Вперше рукопис був виданий у 1643 році в Парижі.

Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа

Іван Ужевич. Слов'янська граматика. Паризький рукопис, 1643.

Дослідник в своїй праці називає «міжслов'янську церковнослов'янську мову - «священною» ( «lingua sacra»)».

Це дослідження може бути цікаве мовознавцям, адже Іван Ужевич розповідає про особливості, спільні та відмінні риси польської, чеської і хорватської мов. Ужевич виділяв подібні риси також слов'янської і латинської.

Один із перших рукописів Ужевича зараз знаходиться у Французькій національній бібліотеці в Парижі.

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Теги: Іван Ужевич, мовознавець, Волинь, історія, ретрофото
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