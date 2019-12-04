Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа

Іван Ужевич – цікава особистість, біографія якої ще вимагає уточнень, пошуків та розвідок. В майбутньому історикам потрібно буде віднайти документи, які б пролили світло на «білі плями» в життєписі цього волинянина.



З біографії Івана Ужевича відомо, що народився він 1610-ті роки. Місцем народження вказано регіон – Північна Волинь. Проте, точного місця поки не встановили. Схожа ситуація із часом та місцем смерті мовознавця, там також є багато питань, – пише видання



Досить цінними є факти про місця навчання волинянина. Адже якщо врахувати, що це було ХVII ст. і Іван Ужевич навчався в європейських вишах, то це є значним досягненням.





Університет в Парижі, зображення пожежі, 1670-ті роки.





Ягеллонський університет в Кракові, зображення ХІХ ст.



Йому вдалось здобувати освіту в двох престижних вузах, а саме – Краківському та Паризькому, навіть місцевим там навчатись було дуже не просто.



Першим навчальним закладом був Краківський університет. Там Ужевич вчився у 1630-1640-х роках. Другим була Сорбонна. Там волинянин вчився у 1640-х роках. В обох навчальних закладах Іван Ужевич вивчав мови та їх історію. Предметом його досліджень в майбутньому стали дві: українська та білоруська.



Одним із досягнень Ужевича є рукопис, написаний на латинській мові. Він носить назву «Грамматыка словенская». Вперше рукопис був виданий у 1643 році в Парижі.





Іван Ужевич. Слов'янська граматика. Паризький рукопис, 1643.



Дослідник в своїй праці називає «міжслов'янську церковнослов'янську мову - «священною» ( «lingua sacra»)».



Це дослідження може бути цікаве мовознавцям, адже Іван Ужевич розповідає про особливості, спільні та відмінні риси польської, чеської і хорватської мов. Ужевич виділяв подібні риси також слов'янської і латинської.



Один із перших рукописів Ужевича зараз знаходиться у Французькій національній бібліотеці в Парижі.



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