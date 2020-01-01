У МОЗ Польщі повідомили про перший випадок коронавірусу





Про це повідомила пресслужба відомства, пише



«У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі — ред.)», — йдеться у повідомленні.



Там уточнили, що всіх людей, які контактували з зараженим пацієнтом, відправили на карантин.



Як Лукаш Шумовський повідомив, що через підтверджений випадок коронавірусу в Польщі не будуть запроваджувати нових процедур. Він закликав «зберігати спокій та здоровий глузд», а також дотримуватися основних норм гігієни.



Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020



За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. Більшість випадків інфікування, 80 270, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 5 328, Італії — до 2 502 та Ірані — до 2336.



Нагадаємо, вчора, 3 лютого, в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я Польщі повідомили про перший зафіксований випадок інфікування в країні коронавірусом Covid-19.Про це повідомила пресслужба відомства, пише "Громадське". «У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі — ред.)», — йдеться у повідомленні.Там уточнили, що всіх людей, які контактували з зараженим пацієнтом, відправили на карантин.Як пише журнал Wprost, міністр охорони здоров’яповідомив, що через підтверджений випадок коронавірусу в Польщі не будуть запроваджувати нових процедур. Він закликав «зберігати спокій та здоровий глузд», а також дотримуватися основних норм гігієни.За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. Більшість випадків інфікування, 80 270, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 5 328, Італії — до 2 502 та Ірані — до 2336.Нагадаємо, вчора, 3 лютого, в Україні у Чернівцяхперший випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess тав Італії.

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