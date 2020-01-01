У МОЗ Польщі повідомили про перший випадок коронавірусу
Сьогодні, 10:27
У Міністерстві охорони здоров’я Польщі повідомили про перший зафіксований випадок інфікування в країні коронавірусом Covid-19.
Про це повідомила пресслужба відомства, пише "Громадське".
«У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що всіх людей, які контактували з зараженим пацієнтом, відправили на карантин.
Як пише журнал Wprost, міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський повідомив, що через підтверджений випадок коронавірусу в Польщі не будуть запроваджувати нових процедур. Він закликав «зберігати спокій та здоровий глузд», а також дотримуватися основних норм гігієни.
За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. Більшість випадків інфікування, 80 270, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 5 328, Італії — до 2 502 та Ірані — до 2336.
Нагадаємо, вчора, 3 лютого, в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.
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Про це повідомила пресслужба відомства, пише "Громадське".
«У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що всіх людей, які контактували з зараженим пацієнтом, відправили на карантин.
Як пише журнал Wprost, міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський повідомив, що через підтверджений випадок коронавірусу в Польщі не будуть запроваджувати нових процедур. Він закликав «зберігати спокій та здоровий глузд», а також дотримуватися основних норм гігієни.
Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020
Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb
За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. Більшість випадків інфікування, 80 270, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 5 328, Італії — до 2 502 та Ірані — до 2336.
Нагадаємо, вчора, 3 лютого, в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.
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