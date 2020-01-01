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У МОЗ Польщі повідомили про перший випадок коронавірусу

У МОЗ Польщі повідомили про перший випадок коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров’я Польщі повідомили про перший зафіксований випадок інфікування в країні коронавірусом Covid-19.

Про це повідомила пресслужба відомства, пише "Громадське".

«У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що всіх людей, які контактували з зараженим пацієнтом, відправили на карантин.

Як пише журнал Wprost, міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський повідомив, що через підтверджений випадок коронавірусу в Польщі не будуть запроваджувати нових процедур. Він закликав «зберігати спокій та здоровий глузд», а також дотримуватися основних норм гігієни.



За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 93 158. Більшість випадків інфікування, 80 270, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 5 328, Італії — до 2 502 та Ірані — до 2336.

Нагадаємо, вчора, 3 лютого, в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.

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Теги: коронавірус, Польща, перший
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