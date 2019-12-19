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У Луцьку відсунуть зупинку

У Луцьку відсунуть зупинку
У Луцьку задля безпеки посунуть зупинку на вулиці Дубнівській.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та для забезпечення належного рівня безпеки громадян зупинку транспорту «Вулиця Вишнева», що на вулиці Дубнівській, 60 перенесуть на 100 метрів.

Зупинку розташують перед поворотом на вулицю Вишневу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: зупинка, Луцьк
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