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На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень

На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень
На Волині прикордонники вилучили з автомобіля делікатес на півмільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Луцького прикордонного загону.

Вночі 4 березня чоловік намагався перевезти через пункт пропуску «Ягодин» близько 32 кілограмів осетрової ікри на мікроавтобусі Volkswagen.

Під час поглибленого огляду авто прикордонники з оперативниками та митниками в ніші над переднім пасажирським сидінням та в конструктивних
складових виявили 113 банок з чорною ікрою осетра.

Наразі товар загальною вагою майже 32 кг вилучили. Вартість делікатесу
найвищого ґатунку склала майже півмільйона гривень.

На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень

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Теги: Ягодин, Луцький прикордонний загін, чорна ікра, кримінал
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