На Волині чоловік намагався перевезти через кордон чорної ікри на майже півмільйона гривень





Про це повідомила пресслужба Луцького прикордонного загону.



Вночі 4 березня чоловік намагався перевезти через пункт пропуску «Ягодин» близько 32 кілограмів осетрової ікри на мікроавтобусі Volkswagen.



Під час поглибленого огляду авто прикордонники з оперативниками та митниками в ніші над переднім пасажирським сидінням та в конструктивних

складових виявили 113 банок з чорною ікрою осетра.



Наразі товар загальною вагою майже 32 кг вилучили. Вартість делікатесу

найвищого ґатунку склала майже півмільйона гривень.





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