Двоє волинян заплатять штраф за незаконний вилов риби





Про це



Так, 16 грудня 2019 року о 14 годині на рибогосподарському водному об’єкті, що з’єднаний із річкою Стохід біля села Новий Мосир Ковельського району двоє чоловіків ловили рибу забороненими знаряддями – трьома риболовецькими сітками. У сітках браконьєрів знаходилася така риба: щука – 7 рибин та плітка – 131 рибина, загальною вагою 5,5 кілограм. Своїми діями чоловіки порушили Правила любительського і спортивного рибальства відповідальність, за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.



Суд постановив визнати громадян винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 85 КУпАП та накласти на них адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень кожен з конфіскацією заборонених знарядь та зобов’язав сплатити 420, 20 гривень судового збору. Відшкодування завданих збитків рибним запасам України у сумі 13 515 тисяч гривень буде вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд визнав винними двох осіб, які завдали збитків рибному господарству на 13 515 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Так, 16 грудня 2019 року о 14 годині на рибогосподарському водному об’єкті, що з’єднаний із річкою Стохід біля села Новий Мосир Ковельського району двоє чоловіків ловили рибу забороненими знаряддями – трьома риболовецькими сітками. У сітках браконьєрів знаходилася така риба: щука – 7 рибин та плітка – 131 рибина, загальною вагою 5,5 кілограм. Своїми діями чоловіки порушили Правила любительського і спортивного рибальства відповідальність, за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.Суд постановив визнати громадян винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 85 КУпАП та накласти на них адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень кожен з конфіскацією заборонених знарядь та зобов’язав сплатити 420, 20 гривень судового збору. Відшкодування завданих збитків рибним запасам України у сумі 13 515 тисяч гривень буде вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

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