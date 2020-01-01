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Двоє волинян заплатять штраф за незаконний вилов риби

Двоє волинян заплатять штраф за незаконний вилов риби
Ковельський міськрайонний суд визнав винними двох осіб, які завдали збитків рибному господарству на 13 515 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Так, 16 грудня 2019 року о 14 годині на рибогосподарському водному об’єкті, що з’єднаний із річкою Стохід біля села Новий Мосир Ковельського району двоє чоловіків ловили рибу забороненими знаряддями – трьома риболовецькими сітками. У сітках браконьєрів знаходилася така риба: щука – 7 рибин та плітка – 131 рибина, загальною вагою 5,5 кілограм. Своїми діями чоловіки порушили Правила любительського і спортивного рибальства відповідальність, за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Суд постановив визнати громадян винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 85 КУпАП та накласти на них адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень кожен з конфіскацією заборонених знарядь та зобов’язав сплатити 420, 20 гривень судового збору. Відшкодування завданих збитків рибним запасам України у сумі 13 515 тисяч гривень буде вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

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Теги: Волинь, рибоохоронний патруль, штраф
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