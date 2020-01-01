Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
З Інституту серця виписали додому 59-річного Святослава Німчука, якому на початку лютого у Ковельському МТМО пересадили серце. Чоловік у минулому працював водієм швидкої допомоги.
Про це повідомив директор Інституту серця на своїй сторінці у фейсбуці Борис Тодуров, пише "Перший".
«Сьогодні в Інституті серця знаменна подія. Ми виписуємо нашого пацієнта із пересадженим серцем. Трохи більш місяця тому була уже друга трансплантація. Усе успішно», – зазначив медик.
Нагадаємо, операція пройшла 3 лютого. Донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту.
Перший раз у ковельській лікарні пересадили серце наприкінці грудня 2019 року. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
Після операції пацієнт перебував у Києві в Інституті серця. Наприкінці січня його виписали додому.
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Про це повідомив директор Інституту серця на своїй сторінці у фейсбуці Борис Тодуров, пише "Перший".
«Сьогодні в Інституті серця знаменна подія. Ми виписуємо нашого пацієнта із пересадженим серцем. Трохи більш місяця тому була уже друга трансплантація. Усе успішно», – зазначив медик.
Нагадаємо, операція пройшла 3 лютого. Донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту.
Перший раз у ковельській лікарні пересадили серце наприкінці грудня 2019 року. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
Після операції пацієнт перебував у Києві в Інституті серця. Наприкінці січня його виписали додому.
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