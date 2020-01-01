Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО

Святослава Німчука, якому на початку лютого у Ковельському МТМО пересадили серце. Чоловік у минулому працював водієм швидкої допомоги.



Про це повідомив директор Інституту серця на своїй сторінці у фейсбуці Борис Тодуров, пише



«Сьогодні в Інституті серця знаменна подія. Ми виписуємо нашого пацієнта із пересадженим серцем. Трохи більш місяця тому була уже друга трансплантація. Усе успішно», – зазначив медик.



Нагадаємо, операція пройшла 3 лютого. Донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту.



Перший раз у ковельській лікарні



Після операції пацієнт перебував у Києві в Інституті серця. Наприкінці січня його виписали додому.





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