Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс





Перший у Луцьку житловий комплекс преміумкласу "Оселя парк" має шанси стати найдорожчим та найбажанішим місцем проживання, пише "

Уже стартував продаж квартир в "Оселі парку", а ціна на метр квадратний стартує від 18 500 гривень.







Але це вартує того. Адже ви купуєте не просто чотири стіни, підлогу та стелю – ви обираєте спосіб життя.



Як розповів директор ТзОВ "Оселя парк" Андрій Худоба, таких масштабних проєктів у Луцьку дотепер ще не реалізовували.



"Коли ми проєктували це будівництво, то стояли на роздоріжжі: чи побудувати на цій ділянці сім під'їздів економкласу, чи зосередитися на трьох, але преміумякості. Зрештою, вирішили, що ми повинні дарувати мешканцям задоволення від того, що вони проживають у побудованих нами квартирах", – каже Андрій Худоба.



Із його слів, родзинкою "Оселі парку" стане відпочинкова зона. Для цього розчистять русло річки, зроблять пішохідні мости, встановлять лавочки, мангали, облаштують зону барбекю.







Дивіться, що входить у цю вартість:



– вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою;

– металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;

– індивідуальне опалення;

– власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення;

– підземний паркінг з цілодобовою охороною;

– парк з озером, пірси для ловлі риби, бігові доріжки та зона барбекю;

– місце вигулу собак;

– спортивний майданчик та дитячі майданчики.



Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут:



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Матеріал опублікований на правах реклами.

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