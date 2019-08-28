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Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс

Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс
Більшість покупців нового житла основну увагу звертає на ціну квадратного метра. Побутує думка, що чим дешевше, тим вигідніша пропозиція. Проте мало хто думає про те, що він отримає натомість, не замислюється про якість.

Перший у Луцьку житловий комплекс преміумкласу "Оселя парк" має шанси стати найдорожчим та найбажанішим місцем проживання, пише "Конкурент".
Уже стартував продаж квартир в "Оселі парку", а ціна на метр квадратний стартує від 18 500 гривень.

Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс


Але це вартує того. Адже ви купуєте не просто чотири стіни, підлогу та стелю – ви обираєте спосіб життя.

Як розповів директор ТзОВ "Оселя парк" Андрій Худоба, таких масштабних проєктів у Луцьку дотепер ще не реалізовували.

"Коли ми проєктували це будівництво, то стояли на роздоріжжі: чи побудувати на цій ділянці сім під'їздів економкласу, чи зосередитися на трьох, але преміумякості. Зрештою, вирішили, що ми повинні дарувати мешканцям задоволення від того, що вони проживають у побудованих нами квартирах", – каже Андрій Худоба.

Із його слів, родзинкою "Оселі парку" стане відпочинкова зона. Для цього розчистять русло річки, зроблять пішохідні мости, встановлять лавочки, мангали, облаштують зону барбекю.

Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс


Дивіться, що входить у цю вартість:

– вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою;
– металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;
– індивідуальне опалення;
– власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення;
– підземний паркінг з цілодобовою охороною;
– парк з озером, пірси для ловлі риби, бігові доріжки та зона барбекю;
– місце вигулу собак;
– спортивний майданчик та дитячі майданчики.

Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/.

Телефонуйте:

+38 099 309 1515
+38 097 309 1515
+38 093 309 1515

Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс


Матеріал опублікований на правах реклами.

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Теги: Оселя парк, житло, Луцьк, реклама
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