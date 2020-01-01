вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом

У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Чернівчанин, у якого діагностували коронавірусну інфекцію, вже почувається краще.

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, йдеться 4 березня на сайті Чернівецької ОДА, - пише ТСН.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.

Нагадаємо, що в Україні 3 березня зафіксували перший випадок зараженння на коронавірус COVID-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області. Він незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії. Після повернення до України чоловік отримав пам’ятку про самоізоляцію, і разом з дружиною сумлінно дотримувались рекомендацій. І, як зазначено у пам’ятці, за перших симптомів ГРВІ звернувся до лікаря.

Його госпіталізували. Транспортувала його до медзакладу спеціальна медична бригада. Він перебував в ізоляції. Контактував чоловік лише з дружиною, яка також була ізольована вдома під наглядом лікарів.

Втім згодом жителі будинку, де мешкає родина першого хворого українця, пікетували під’їзд. Вимагали слідом за чоловіком, що підхопив в Італії вірус, ушпиталити і його дружину.

Згодом жінку ушпиталили - медичних показань для цього не було.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стан, українець, Чернівці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс
Сьогодні, 11:47
У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Сьогодні, 11:42
Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
В ресторації «Брама» у Луцьку -30% на піцу для глядачів «PremierCity»*
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
10 лютий, 12:47
У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус
03 березень, 22:21
Коронавірус в Україні: все, що відомо про інфікованого чоловіка Коронавірус в Україні: все, що відомо про інфікованого чоловіка
03 березень, 17:12
У Польщі п'яний українець пошкодив 7 автомобілів. ФОТО У Польщі п'яний українець пошкодив 7 автомобілів. ФОТО
24 лютий, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:51
 0
Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс
Сьогодні, 11:47
 0
У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Сьогодні, 11:42
 0
Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8