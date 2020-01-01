У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Сьогодні, 11:42
Чернівчанин, у якого діагностували коронавірусну інфекцію, вже почувається краще.
Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, йдеться 4 березня на сайті Чернівецької ОДА, - пише ТСН.
"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.
Нагадаємо, що в Україні 3 березня зафіксували перший випадок зараженння на коронавірус COVID-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області. Він незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії. Після повернення до України чоловік отримав пам’ятку про самоізоляцію, і разом з дружиною сумлінно дотримувались рекомендацій. І, як зазначено у пам’ятці, за перших симптомів ГРВІ звернувся до лікаря.
Його госпіталізували. Транспортувала його до медзакладу спеціальна медична бригада. Він перебував в ізоляції. Контактував чоловік лише з дружиною, яка також була ізольована вдома під наглядом лікарів.
Втім згодом жителі будинку, де мешкає родина першого хворого українця, пікетували під’їзд. Вимагали слідом за чоловіком, що підхопив в Італії вірус, ушпиталити і його дружину.
Згодом жінку ушпиталили - медичних показань для цього не було.
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Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, йдеться 4 березня на сайті Чернівецької ОДА, - пише ТСН.
"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.
Нагадаємо, що в Україні 3 березня зафіксували перший випадок зараженння на коронавірус COVID-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області. Він незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії. Після повернення до України чоловік отримав пам’ятку про самоізоляцію, і разом з дружиною сумлінно дотримувались рекомендацій. І, як зазначено у пам’ятці, за перших симптомів ГРВІ звернувся до лікаря.
Його госпіталізували. Транспортувала його до медзакладу спеціальна медична бригада. Він перебував в ізоляції. Контактував чоловік лише з дружиною, яка також була ізольована вдома під наглядом лікарів.
Втім згодом жителі будинку, де мешкає родина першого хворого українця, пікетували під’їзд. Вимагали слідом за чоловіком, що підхопив в Італії вірус, ушпиталити і його дружину.
Згодом жінку ушпиталили - медичних показань для цього не було.
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