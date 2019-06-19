вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО

У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
У Любомлі 3-го березня горів житловий будинок.

Пожежа виникла близько 17:15 хвилин по вулиці Завальській, - пише Кордон.

“Займання сталося на кухні житлового будинку. Вогонь знищив кухонні меблі, витяжку. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електроплити донькою власниці”, — коментують пожежу у Любомльському РВ УДСНС України.

Рятувальники змогли швидко ліквідувати загоряння.
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс
Сьогодні, 11:47
У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Сьогодні, 11:42
Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
В ресторації «Брама» у Луцьку -30% на піцу для глядачів «PremierCity»*
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У волинському селі горів будинок У волинському селі горів будинок
19 червень, 2019, 10:46
Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині
02 квітень, 2019, 20:39
У луцької виховательки вщент згорів куплений в кредит будинок. ФОТО У луцької виховательки вщент згорів куплений в кредит будинок. ФОТО
06 лютий, 2019, 12:25
На Волині у святкові вихідні горіли дерев’яні будинки На Волині у святкові вихідні горіли дерев’яні будинки
08 січень, 2019, 10:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:51
 0
Найдорожчі квартири у Луцьку: на Чорновола побудують елітний комплекс
Сьогодні, 11:47
 0
У Чернівцях медики розповіли про стан чоловіка, інфікованого коронавірусом
Сьогодні, 11:42
 0
Водія «швидкої», якому у ковельській лікарні пересадили серце, виписали додому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8