У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО





Пожежа виникла близько 17:15 хвилин по вулиці Завальській, - пише



“Займання сталося на кухні житлового будинку. Вогонь знищив кухонні меблі, витяжку. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електроплити донькою власниці”, — коментують пожежу у Любомльському РВ УДСНС України.



Рятувальники змогли швидко ліквідувати загоряння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі 3-го березня горів житловий будинок.Пожежа виникла близько 17:15 хвилин по вулиці Завальській, - пише Кордон “Займання сталося на кухні житлового будинку. Вогонь знищив кухонні меблі, витяжку. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електроплити донькою власниці”, — коментують пожежу у Любомльському РВ УДСНС України.Рятувальники змогли швидко ліквідувати загоряння.

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