У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО.ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:51
У Любомлі 3-го березня горів житловий будинок.
Пожежа виникла близько 17:15 хвилин по вулиці Завальській, - пише Кордон.
“Займання сталося на кухні житлового будинку. Вогонь знищив кухонні меблі, витяжку. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електроплити донькою власниці”, — коментують пожежу у Любомльському РВ УДСНС України.
За інформацією пресслужби ДСНС України у Волинській області, у будинку в задимленому приміщення перебувала 36-річна жінка, інвалід І групи з дитинства. Рятувальники віднайшли жінку, евакуювали її на свіже повітря. А о 17:46 пожежу ліквідували.
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Пожежа виникла близько 17:15 хвилин по вулиці Завальській, - пише Кордон.
“Займання сталося на кухні житлового будинку. Вогонь знищив кухонні меблі, витяжку. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електроплити донькою власниці”, — коментують пожежу у Любомльському РВ УДСНС України.
За інформацією пресслужби ДСНС України у Волинській області, у будинку в задимленому приміщення перебувала 36-річна жінка, інвалід І групи з дитинства. Рятувальники віднайшли жінку, евакуювали її на свіже повітря. А о 17:46 пожежу ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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