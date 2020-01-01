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Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань

Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань
Житель обласного центру Волині отримав трикімнатну квартиру.

Про це йшлося 4 березня під час засідання виконавчого комітету міської ради, - пишуть "Волинські новини".

Так, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань та розглянувши матеріали, подані відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, члени виконкому вирішили надати трикімнатну квартиру Пекару Олександру Івановичу з сім’єю.

Чоловік перебував в загальній черзі з 1997 року, а в черзі на позачергове забезпечення житлом з 2012 року.

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Теги: нове житло, лучанин, квартирна черга
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