Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань
Сьогодні, 12:10
Житель обласного центру Волині отримав трикімнатну квартиру.
Про це йшлося 4 березня під час засідання виконавчого комітету міської ради, - пишуть "Волинські новини".
Так, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань та розглянувши матеріали, подані відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, члени виконкому вирішили надати трикімнатну квартиру Пекару Олександру Івановичу з сім’єю.
Чоловік перебував в загальній черзі з 1997 року, а в черзі на позачергове забезпечення житлом з 2012 року.
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Про це йшлося 4 березня під час засідання виконавчого комітету міської ради, - пишуть "Волинські новини".
Так, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань та розглянувши матеріали, подані відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, члени виконкому вирішили надати трикімнатну квартиру Пекару Олександру Івановичу з сім’єю.
Чоловік перебував в загальній черзі з 1997 року, а в черзі на позачергове забезпечення житлом з 2012 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань
Сьогодні, 12:10
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