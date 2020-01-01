Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань





Про це йшлося 4 березня під час засідання виконавчого комітету міської ради, - пишуть



Так, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань та розглянувши матеріали, подані відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, члени виконкому вирішили надати трикімнатну квартиру Пекару Олександру Івановичу з сім’єю.



Чоловік перебував в загальній черзі з 1997 року, а в черзі на позачергове забезпечення житлом з 2012 року.

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