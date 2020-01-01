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Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами

Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Волинський обласний центр зайнятості працюватиме задля задоволення кадрових потреб медицини.

У середу, 4 березня, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк підписали Меморандум про співпрацю.

Сторони об’єднують свої зусилля задля добору працівників. Волинський обласний центр зайнятості зобов’язався оперативно визначати поточну та перспективну потреби Управління у кадрах; здійснювати професійне навчання осіб, зокрема за ваучерами, які видають для підтримання конкурентоздатності осіб на ринку праці; надавати інформаційно-консультаційні послуги з добору та працевлаштування кадрів.

«Ми розуміємо, що в обласній медицині є вакантні місця, які потребують заміщення. У вас є реальна потреба в кадрах – у нас є не менш реальна можливість її задовольнити. Раніше ми не працювали по ваучерах у напрямку підготовки медсестер, але впевнені, що така форма роботи дасть позитивні результати. Ми хочемо максимально вам допомогти, працюючи пліч-о-пліч», – зазначив Роман Романюк.
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами

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Теги: центр зайнятості, Волинь, медицина
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