Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Сьогодні, 13:02
Волинський обласний центр зайнятості працюватиме задля задоволення кадрових потреб медицини.
У середу, 4 березня, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк підписали Меморандум про співпрацю.
Сторони об’єднують свої зусилля задля добору працівників. Волинський обласний центр зайнятості зобов’язався оперативно визначати поточну та перспективну потреби Управління у кадрах; здійснювати професійне навчання осіб, зокрема за ваучерами, які видають для підтримання конкурентоздатності осіб на ринку праці; надавати інформаційно-консультаційні послуги з добору та працевлаштування кадрів.
«Ми розуміємо, що в обласній медицині є вакантні місця, які потребують заміщення. У вас є реальна потреба в кадрах – у нас є не менш реальна можливість її задовольнити. Раніше ми не працювали по ваучерах у напрямку підготовки медсестер, але впевнені, що така форма роботи дасть позитивні результати. Ми хочемо максимально вам допомогти, працюючи пліч-о-пліч», – зазначив Роман Романюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У середу, 4 березня, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк підписали Меморандум про співпрацю.
Сторони об’єднують свої зусилля задля добору працівників. Волинський обласний центр зайнятості зобов’язався оперативно визначати поточну та перспективну потреби Управління у кадрах; здійснювати професійне навчання осіб, зокрема за ваучерами, які видають для підтримання конкурентоздатності осіб на ринку праці; надавати інформаційно-консультаційні послуги з добору та працевлаштування кадрів.
«Ми розуміємо, що в обласній медицині є вакантні місця, які потребують заміщення. У вас є реальна потреба в кадрах – у нас є не менш реальна можливість її задовольнити. Раніше ми не працювали по ваучерах у напрямку підготовки медсестер, але впевнені, що така форма роботи дасть позитивні результати. Ми хочемо максимально вам допомогти, працюючи пліч-о-пліч», – зазначив Роман Романюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:30
Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Сьогодні, 13:10
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Сьогодні, 13:02
У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
Медіа