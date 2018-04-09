Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО





У майстерні художника – картини, ікони, мініатюрні статуетки, об’ємні абстрактні скульптори. Митець працює у різних техніках. Каже, мріє створювати фігури для паркових зон Луцька, - йдеться у сюжеті



Скульптурні твори, створені в останні місяці, майстер об’єднав трьома темами і розмістив у виставковій залі Галереї мистецтв.



"Перша частина – це об’ємно-просторові абстрактні форми, які побудовані на основі текучих динамічних округлих форм, їх є найбільше в цій експозиції. Друга частина – це група червоненьких робіт, вони відрізняються тим, що тут представлена інша пластика, все побудовано на контрасті, назва цієї серії – "Нашестя". Третя частина – це вже реалістичні роботи.", - розповідає митець Богдан Ясинський.



Із 30 робіт, представлених на виставці, найкращим твором Богдан Ясинський називає Літаючого ангела: "Це досить цікава ідея, яка приходить дуже рідко, скульптори називають її щасливим випадком. Дуже багато є різних ангелів, вони поставлені, причеплені, можуть бути підвішені, по–різному можуть бути пристосовані. А от такого, щоб летів… Просто реально він летить. Там, звичайно, є певна хитрість скульптурна, яка дає йому цю змогу. Це дійсно для мене є дуже цінною роботою за останні роки. Я її бачу в міському середовищі. Вона була б цікавим об’єктом для туристів."



Виставка скульптур Богдана Ясинського експонуватиметься у великій залі Галереї мистецтв Луцька до кінця березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже пів століття віддав мистецтву член Національної Спілки художників України Богдан Ясинський. Останні 6 років митець працював над створенням скульптур із сучасних синтетичних матеріалів.У майстерні художника – картини, ікони, мініатюрні статуетки, об’ємні абстрактні скульптори. Митець працює у різних техніках. Каже, мріє створювати фігури для паркових зон Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині. Скульптурні твори, створені в останні місяці, майстер об’єднав трьома темами і розмістив у виставковій залі Галереї мистецтв."Перша частина – це об’ємно-просторові абстрактні форми, які побудовані на основі текучих динамічних округлих форм, їх є найбільше в цій експозиції. Друга частина – це група червоненьких робіт, вони відрізняються тим, що тут представлена інша пластика, все побудовано на контрасті, назва цієї серії – "Нашестя". Третя частина – це вже реалістичні роботи.", - розповідає митець Богдан Ясинський.Із 30 робіт, представлених на виставці, найкращим твором Богдан Ясинський називає Літаючого ангела: "Це досить цікава ідея, яка приходить дуже рідко, скульптори називають її щасливим випадком. Дуже багато є різних ангелів, вони поставлені, причеплені, можуть бути підвішені, по–різному можуть бути пристосовані. А от такого, щоб летів… Просто реально він летить. Там, звичайно, є певна хитрість скульптурна, яка дає йому цю змогу. Це дійсно для мене є дуже цінною роботою за останні роки. Я її бачу в міському середовищі. Вона була б цікавим об’єктом для туристів."Виставка скульптур Богдана Ясинського експонуватиметься у великій залі Галереї мистецтв Луцька до кінця березня.

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