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Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО

Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Майже пів століття віддав мистецтву член Національної Спілки художників України Богдан Ясинський. Останні 6 років митець працював над створенням скульптур із сучасних синтетичних матеріалів.

У майстерні художника – картини, ікони, мініатюрні статуетки, об’ємні абстрактні скульптори. Митець працює у різних техніках. Каже, мріє створювати фігури для паркових зон Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Скульптурні твори, створені в останні місяці, майстер об’єднав трьома темами і розмістив у виставковій залі Галереї мистецтв.

"Перша частина – це об’ємно-просторові абстрактні форми, які побудовані на основі текучих динамічних округлих форм, їх є найбільше в цій експозиції. Друга частина – це група червоненьких робіт, вони відрізняються тим, що тут представлена інша пластика, все побудовано на контрасті, назва цієї серії – "Нашестя". Третя частина – це вже реалістичні роботи.", - розповідає митець Богдан Ясинський.

Із 30 робіт, представлених на виставці, найкращим твором Богдан Ясинський називає Літаючого ангела: "Це досить цікава ідея, яка приходить дуже рідко, скульптори називають її щасливим випадком. Дуже багато є різних ангелів, вони поставлені, причеплені, можуть бути підвішені, по–різному можуть бути пристосовані. А от такого, щоб летів… Просто реально він летить. Там, звичайно, є певна хитрість скульптурна, яка дає йому цю змогу. Це дійсно для мене є дуже цінною роботою за останні роки. Я її бачу в міському середовищі. Вона була б цікавим об’єктом для туристів."
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО

Виставка скульптур Богдана Ясинського експонуватиметься у великій залі Галереї мистецтв Луцька до кінця березня.
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО


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Теги: митець, Богдан Ясинський
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