Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Майже пів століття віддав мистецтву член Національної Спілки художників України Богдан Ясинський. Останні 6 років митець працював над створенням скульптур із сучасних синтетичних матеріалів.
У майстерні художника – картини, ікони, мініатюрні статуетки, об’ємні абстрактні скульптори. Митець працює у різних техніках. Каже, мріє створювати фігури для паркових зон Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Скульптурні твори, створені в останні місяці, майстер об’єднав трьома темами і розмістив у виставковій залі Галереї мистецтв.
"Перша частина – це об’ємно-просторові абстрактні форми, які побудовані на основі текучих динамічних округлих форм, їх є найбільше в цій експозиції. Друга частина – це група червоненьких робіт, вони відрізняються тим, що тут представлена інша пластика, все побудовано на контрасті, назва цієї серії – "Нашестя". Третя частина – це вже реалістичні роботи.", - розповідає митець Богдан Ясинський.
Із 30 робіт, представлених на виставці, найкращим твором Богдан Ясинський називає Літаючого ангела: "Це досить цікава ідея, яка приходить дуже рідко, скульптори називають її щасливим випадком. Дуже багато є різних ангелів, вони поставлені, причеплені, можуть бути підвішені, по–різному можуть бути пристосовані. А от такого, щоб летів… Просто реально він летить. Там, звичайно, є певна хитрість скульптурна, яка дає йому цю змогу. Це дійсно для мене є дуже цінною роботою за останні роки. Я її бачу в міському середовищі. Вона була б цікавим об’єктом для туристів."
Виставка скульптур Богдана Ясинського експонуватиметься у великій залі Галереї мистецтв Луцька до кінця березня.
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У майстерні художника – картини, ікони, мініатюрні статуетки, об’ємні абстрактні скульптори. Митець працює у різних техніках. Каже, мріє створювати фігури для паркових зон Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Скульптурні твори, створені в останні місяці, майстер об’єднав трьома темами і розмістив у виставковій залі Галереї мистецтв.
"Перша частина – це об’ємно-просторові абстрактні форми, які побудовані на основі текучих динамічних округлих форм, їх є найбільше в цій експозиції. Друга частина – це група червоненьких робіт, вони відрізняються тим, що тут представлена інша пластика, все побудовано на контрасті, назва цієї серії – "Нашестя". Третя частина – це вже реалістичні роботи.", - розповідає митець Богдан Ясинський.
Із 30 робіт, представлених на виставці, найкращим твором Богдан Ясинський називає Літаючого ангела: "Це досить цікава ідея, яка приходить дуже рідко, скульптори називають її щасливим випадком. Дуже багато є різних ангелів, вони поставлені, причеплені, можуть бути підвішені, по–різному можуть бути пристосовані. А от такого, щоб летів… Просто реально він летить. Там, звичайно, є певна хитрість скульптурна, яка дає йому цю змогу. Це дійсно для мене є дуже цінною роботою за останні роки. Я її бачу в міському середовищі. Вона була б цікавим об’єктом для туристів."
Виставка скульптур Богдана Ясинського експонуватиметься у великій залі Галереї мистецтв Луцька до кінця березня.
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