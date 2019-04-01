вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині врятували однорічну дитину, яка зачинилася у квартирі

У селищі на Волині врятували однорічну дитину, яка зачинилася у квартирі
У селищі Ратне рятувальники розблокували двері у квартиру, де зачинилася однорічна дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Так, учора, 3 лютого, надвечір у селищі Ратне до рятувальників з проханням про допомогу звернулася мешканка райцентру й повідомила, що у квартирі на другому поверсі на вулиці Набережній зачинилася її однорічна дочка.

Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули за викликом, за допомогою висувної драбини потрапили у помешкання й відчинили двері зсередини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратне, рятувальники, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Сьогодні, 13:02
У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
У селищі на Волині врятували однорічну дитину, яка зачинилася у квартирі
Сьогодні, 12:37
На Волині жінка за кермом Toyota злетіла у кювет: постраждав пасажир легковика
Сьогодні, 12:35
У Польщі викрили 88 українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники
01 квітень, 2019, 10:24
У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову
29 серпень, 2018, 10:20
У Луцьку рятувальники використали автодрабину, щоб звільнити маля У Луцьку рятувальники використали автодрабину, щоб звільнити маля
09 лютий, 2017, 13:39
На Волині врятували людину, яка впала у ліфтову шахту На Волині врятували людину, яка впала у ліфтову шахту
02 березень, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:30
 0
Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Сьогодні, 13:10
 0
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Сьогодні, 13:02
 0
У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8