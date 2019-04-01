У селищі на Волині врятували однорічну дитину, яка зачинилася у квартирі
Сьогодні, 12:37
У селищі Ратне рятувальники розблокували двері у квартиру, де зачинилася однорічна дитина.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, учора, 3 лютого, надвечір у селищі Ратне до рятувальників з проханням про допомогу звернулася мешканка райцентру й повідомила, що у квартирі на другому поверсі на вулиці Набережній зачинилася її однорічна дочка.
Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули за викликом, за допомогою висувної драбини потрапили у помешкання й відчинили двері зсередини.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, учора, 3 лютого, надвечір у селищі Ратне до рятувальників з проханням про допомогу звернулася мешканка райцентру й повідомила, що у квартирі на другому поверсі на вулиці Набережній зачинилася її однорічна дочка.
Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули за викликом, за допомогою висувної драбини потрапили у помешкання й відчинили двері зсередини.
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Сьогодні, 12:37
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