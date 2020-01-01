На Волині жінка за кермом Toyota злетіла у кювет: постраждав пасажир легковика





Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 3 березня, -пише ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебувала 32-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка, ймовірно, не врахувала дорожньої обстановки та з’їхала у кювет. Авітівка перекинулася. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Жабка Ківерцівського району легковик Toyota Yaris злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждав пасажир легковика.Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 3 березня, -пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебувала 32-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка, ймовірно, не врахувала дорожньої обстановки та з’їхала у кювет. Авітівка перекинулася. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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