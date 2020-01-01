вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка за кермом Toyota злетіла у кювет: постраждав пасажир легковика

На Волині жінка за кермом Toyota злетіла у кювет: постраждав пасажир легковика
На автодорозі поблизу села Жабка Ківерцівського району легковик Toyota Yaris злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждав пасажир легковика.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 3 березня, -пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебувала 32-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка, ймовірно, не врахувала дорожньої обстановки та з’їхала у кювет. Авітівка перекинулася. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, жінка, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
У селищі на Волині врятували однорічну дитину, яка зачинилася у квартирі
Сьогодні, 12:37
На Волині жінка за кермом Toyota злетіла у кювет: постраждав пасажир легковика
Сьогодні, 12:35
У Польщі викрили 88 українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів
Сьогодні, 12:15
Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет
17 лютий, 19:53
У Турійському району сталась аварія, у якій сильно постраждала 41-річна жінка У Турійському району сталась аварія, у якій сильно постраждала 41-річна жінка
12 лютий, 12:13
На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні
03 лютий, 12:34
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
27 січень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:30
 0
Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Сьогодні, 13:10
 0
Волинський центр зайнятості навчатиме медсестер за ваучерами
Сьогодні, 13:02
 0
У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8