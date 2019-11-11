У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
Учора, 3 лютого, надвечір у Ківерцівському районі з дороги злетіла фура.
Про це "Волинь.Правді" повідомили очевидці аварії.
Автопригода трапилася близько 18:00 поблизу села Озеро Ківерцівського району.
На відео видно, що друга частина автомобіля лежить у кюветі. Причина такої аварії наразі невідома.
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Про це "Волинь.Правді" повідомили очевидці аварії.
Автопригода трапилася близько 18:00 поблизу села Озеро Ківерцівського району.
На відео видно, що друга частина автомобіля лежить у кюветі. Причина такої аварії наразі невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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