У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО





Про це



Автопригода трапилася близько 18:00 поблизу села Озеро Ківерцівського району.



На відео видно, що друга частина автомобіля лежить у кюветі. Причина такої аварії наразі невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 лютого, надвечір у Ківерцівському районі з дороги злетіла фура.Про це "Волинь.Правді" повідомили очевидці аварії.Автопригода трапилася близько 18:00 поблизу села Озеро Ківерцівського району.На відео видно, що друга частина автомобіля лежить у кюветі. Причина такої аварії наразі невідома.

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