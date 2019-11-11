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У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО

У Ківерцівському районі фура злетіла з дороги. ВІДЕО
Учора, 3 лютого, надвечір у Ківерцівському районі з дороги злетіла фура.

Про це "Волинь.Правді" повідомили очевидці аварії.

Автопригода трапилася близько 18:00 поблизу села Озеро Ківерцівського району.

На відео видно, що друга частина автомобіля лежить у кюветі. Причина такої аварії наразі невідома.


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Теги: аварія, Ківерцівський район, фура
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