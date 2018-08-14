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Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році

Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Рідні розшукують чоловіка з Володимира, який з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок.

Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише "Район. Володимир".

Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацко Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.

Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари Київської області та з 30.09.2014 року перестав виходити на зв’язок із своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має залисину.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити на «102».

Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році



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Теги: Розшук, Володимир, 6 років
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Коментарі 1
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Може його в Броварах слід шукати...
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