Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Сьогодні, 13:10
Рідні розшукують чоловіка з Володимира, який з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок.
Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише "Район. Володимир".
Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацко Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.
Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари Київської області та з 30.09.2014 року перестав виходити на зв’язок із своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має залисину.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити на «102».
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Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише "Район. Володимир".
Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацко Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.
Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари Київської області та з 30.09.2014 року перестав виходити на зв’язок із своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має залисину.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити на «102».
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Коментарі 1
Може його в Броварах слід шукати...
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