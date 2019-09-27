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Коли в Україні почнуть штрафувати водіїв через систему відеофіксацій порушень

Коли в Україні почнуть штрафувати водіїв через систему відеофіксацій порушень
У найближчі дні в Україні планують повністю запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень на дорогах.

Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова у своєму блогу на сайті "Української правди", передає "ТСН".

Він розповів, що відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери.

"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото- і відеофіксації будуть працювати у режимі інформування та попередження", - заявив Аваков.

Також він додав, що оразу після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники правил дорожнього руху почнуть отримувати штрафи.

"Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – у всій країні", - написав Аваков.

Також він додав, що спочатку водії будуть відчувати певний дискомфорт після довгого періоду, коли був відсутній повноцінний контроль.

"Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - підкреслив міністр.

Він нагадав про жахливу статистику загибелі людей на дорогах і підкреслив, що ДТП забирають більше життів, ніж війна. 2019 року аварії забрали життя майже 3,5 тисячі людей.


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Теги: Аваков, система автофіскації, відеонагляд
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