Коли в Україні почнуть штрафувати водіїв через систему відеофіксацій порушень
Сьогодні, 13:55
У найближчі дні в Україні планують повністю запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень на дорогах.
Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова у своєму блогу на сайті "Української правди", передає "ТСН".
Він розповів, що відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери.
"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото- і відеофіксації будуть працювати у режимі інформування та попередження", - заявив Аваков.
Також він додав, що оразу після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники правил дорожнього руху почнуть отримувати штрафи.
"Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – у всій країні", - написав Аваков.
Також він додав, що спочатку водії будуть відчувати певний дискомфорт після довгого періоду, коли був відсутній повноцінний контроль.
"Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - підкреслив міністр.
Він нагадав про жахливу статистику загибелі людей на дорогах і підкреслив, що ДТП забирають більше життів, ніж війна. 2019 року аварії забрали життя майже 3,5 тисячі людей.
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Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова у своєму блогу на сайті "Української правди", передає "ТСН".
Він розповів, що відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери.
"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото- і відеофіксації будуть працювати у режимі інформування та попередження", - заявив Аваков.
Також він додав, що оразу після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники правил дорожнього руху почнуть отримувати штрафи.
"Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – у всій країні", - написав Аваков.
Також він додав, що спочатку водії будуть відчувати певний дискомфорт після довгого періоду, коли був відсутній повноцінний контроль.
"Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - підкреслив міністр.
Він нагадав про жахливу статистику загибелі людей на дорогах і підкреслив, що ДТП забирають більше життів, ніж війна. 2019 року аварії забрали життя майже 3,5 тисячі людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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