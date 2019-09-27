Коли в Україні почнуть штрафувати водіїв через систему відеофіксацій порушень





Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова у своєму блогу на сайті "Української правди", передає



Він розповів, що відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери.



"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото- і відеофіксації будуть працювати у режимі інформування та попередження", - заявив Аваков.



Також він додав, що оразу після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники правил дорожнього руху почнуть отримувати штрафи.



"Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – у всій країні", - написав Аваков.



Також він додав, що спочатку водії будуть відчувати певний дискомфорт після довгого періоду, коли був відсутній повноцінний контроль.



"Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - підкреслив міністр.



Він нагадав про жахливу статистику загибелі людей на дорогах і підкреслив, що ДТП забирають більше життів, ніж війна. 2019 року аварії забрали життя майже 3,5 тисячі людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчі дні в Україні планують повністю запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень на дорогах.Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Авакова у своєму блогу на сайті "Української правди", передає "ТСН" Він розповів, що відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери."Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото- і відеофіксації будуть працювати у режимі інформування та попередження", - заявив Аваков.Також він додав, що оразу після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники правил дорожнього руху почнуть отримувати штрафи."Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – у всій країні", - написав Аваков.Також він додав, що спочатку водії будуть відчувати певний дискомфорт після довгого періоду, коли був відсутній повноцінний контроль."Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - підкреслив міністр.Він нагадав про жахливу статистику загибелі людей на дорогах і підкреслив, що ДТП забирають більше життів, ніж війна. 2019 року аварії забрали життя майже 3,5 тисячі людей.

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