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У Рожищі в школах організували майстер-класи заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика

У Рожищі в школах організували майстер-класи заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У місті Рожище у двох школах організували майстер-класи з виготовлення сердечок з імбирного печива.

Заходи провели 2-3 березня з ініціативи координатора молодіжного простору «City Life» Рожищенського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віталія Шевченка. Про це повідомили у молодіжному просторі, - пише Район.Рожище.

Розпису імбирного печива навчала майстриня Людмила Шевчук.

Кошти, зібрані під час акції, передадуть татові семирічного рожищанина Владислава Ткачука Андрію Ткачуку. До слова, хлопчик наразі проходить стаціонарне лікування. Діагноз – неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфом.

Допомогти фінансово маленькому волинянину можна, перерахувавши кошти на картковий рахунок тата Андрія Ткачука: 4731 2191 0417 2220.

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Теги: Рожище, майстер-класи
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