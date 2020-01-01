У Рожищі в школах організували майстер-класи заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
Сьогодні, 14:12
У місті Рожище у двох школах організували майстер-класи з виготовлення сердечок з імбирного печива.
Заходи провели 2-3 березня з ініціативи координатора молодіжного простору «City Life» Рожищенського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віталія Шевченка. Про це повідомили у молодіжному просторі, - пише Район.Рожище.
Розпису імбирного печива навчала майстриня Людмила Шевчук.
Кошти, зібрані під час акції, передадуть татові семирічного рожищанина Владислава Ткачука Андрію Ткачуку. До слова, хлопчик наразі проходить стаціонарне лікування. Діагноз – неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфом.
Допомогти фінансово маленькому волинянину можна, перерахувавши кошти на картковий рахунок тата Андрія Ткачука: 4731 2191 0417 2220.
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Заходи провели 2-3 березня з ініціативи координатора молодіжного простору «City Life» Рожищенського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віталія Шевченка. Про це повідомили у молодіжному просторі, - пише Район.Рожище.
Розпису імбирного печива навчала майстриня Людмила Шевчук.
Кошти, зібрані під час акції, передадуть татові семирічного рожищанина Владислава Ткачука Андрію Ткачуку. До слова, хлопчик наразі проходить стаціонарне лікування. Діагноз – неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфом.
Допомогти фінансово маленькому волинянину можна, перерахувавши кошти на картковий рахунок тата Андрія Ткачука: 4731 2191 0417 2220.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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