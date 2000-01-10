Де на Волині не буде світла 5 березня





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00-17:00

с. Хмелів, вул.: Центральна, 44, Нова 11-25, 8-34, Щорса



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. 10.00-16.00

с.Орище вул.Гагаріна



Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 17:00

с. Стобихва вул. Центральна



2. 9:40 – 17:00 Немає



м. К- Каширський, вул.Воля



Ківерцівський район



1.

09:00-17:00

с. Одеради

вул. Миру,

вул. Шкільна, буд. 1-7,914,16,18,20

вул. Першотравнева, буд. 1-10,12-19

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-261

09:00-17:00

ФОП Кардаш Оксана Володимирівна – торговий кіоск

ФОП Крук Олександр Вікторович– торговий кіоск

ФОП Андрощук Віктор Сергійович– торговий кіоск

ФОП Гламазда Микола Климович – столярний цех с.Башлики

вул.Путилівська,

вул.Набережна,



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район



1. ПЛ-10кВ Л23-02 від ЗТП№223 10:00-15:00 с.Защитів,Конюхи

2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№162 9:00-17:00 Водобашня с.Губин вул.Шевченка



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1. КТП-134 8:00-17:00 с. Лаврів: ФОП Борисюк Г.С. – магазин;

церква с. Лаврів, вул. Набережна, Лісова, Шкільна



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-04 КТП-237 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Гупали

2. ПЛ-04 КТП-233 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Світязь ур: Гушове, Гірка.



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-19 9:00-17:00 м-н Соло, Фуд маркет, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, агентство Соломія, Нотаріус, перукарня Промітей, страх Оранта, Дельта Банк, Укр соцбанк, кафе База, ЖКО, Адвокат. м. Нововолинськ, бульвар Шевченка 5-13.



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.

2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.

м.Рожище вул.Тичини.

3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.

4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.

5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.

смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,

с.Рудня АТС, пилорама.

с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.

смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.

с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.

7 Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.

10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.

11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна..

12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.

13. ПЛ-0,4 кВ КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин. с.Ужова вул.Глинище.

14. ПЛ-0,4 кВ КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення. с.Ужова вул.Бригадна.



Старовижівський район



1. КТП-230 09-00-16-00 с Текля вул Річенська, Садова

2. КТП-254 10-00-17-00 с Нова Вижва вул Л.Українки, Шевченка, 8 березня



Турійський район



1. ПЛ 0,4кВ КТП-184 10:00-16:30 с.Олександрія

2. ПЛ 0,4кВ КТП-271 9:00-16:30 смт.Луків

3. ПЛ 0,4кВ КТП-59 10:00-16:30 с.Клюськ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Хмелів, вул.: Центральна, 44, Нова 11-25, 8-34, ЩорсаВимкнень споживачів не заплановано1. 10.00-16.00с.Орище вул.Гагаріна1. 09:40 – 17:00с. Стобихва вул. Центральна2. 9:40 – 17:00 Немаєм. К- Каширський, вул.Воля1.09:00-17:00с. Одерадивул. Миру,вул. Шкільна, буд. 1-7,914,16,18,20вул. Першотравнева, буд. 1-10,12-192. ПЛ-0,4 кВ від КТП-26109:00-17:00ФОП Кардаш Оксана Володимирівна – торговий кіоскФОП Крук Олександр Вікторович– торговий кіоскФОП Андрощук Віктор Сергійович– торговий кіоскФОП Гламазда Микола Климович – столярний цех с.Башликивул.Путилівська,вул.Набережна,Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л23-02 від ЗТП№223 10:00-15:00 с.Защитів,Конюхи2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№162 9:00-17:00 Водобашня с.Губин вул.ШевченкаВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-134 8:00-17:00 с. Лаврів: ФОП Борисюк Г.С. – магазин;церква с. Лаврів, вул. Набережна, Лісова, Шкільна1. ПЛ-04 КТП-237 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Гупали2. ПЛ-04 КТП-233 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Світязь ур: Гушове, Гірка.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-19 9:00-17:00 м-н Соло, Фуд маркет, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, агентство Соломія, Нотаріус, перукарня Промітей, страх Оранта, Дельта Банк, Укр соцбанк, кафе База, ЖКО, Адвокат. м. Нововолинськ, бульвар Шевченка 5-13.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,с.Рудня АТС, пилорама.с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.7 Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна..12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.13. ПЛ-0,4 кВ КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин. с.Ужова вул.Глинище.14. ПЛ-0,4 кВ КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення. с.Ужова вул.Бригадна.1. КТП-230 09-00-16-00 с Текля вул Річенська, Садова2. КТП-254 10-00-17-00 с Нова Вижва вул Л.Українки, Шевченка, 8 березня1. ПЛ 0,4кВ КТП-184 10:00-16:30 с.Олександрія2. ПЛ 0,4кВ КТП-271 9:00-16:30 смт.Луків3. ПЛ 0,4кВ КТП-59 10:00-16:30 с.Клюськ

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