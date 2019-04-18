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Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО

Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Контррозвідники Служби безпеки України затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ – українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України.

Зловмисник планував виїзд до Росії для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань, інформує СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини. Він виконував завдання зі збору і передачі розвідувальної інформації про військові об’єкти Збройних Сил України, які дислокуються на Волині.

Потім, за завданням куратора, чоловік залучив до виконання розвідувальних завдань ще трьох проросійськи налаштованих мешканців регіону. Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Спільники також передавали інформацію стосовно учасників АТО/ООС на сході України. Відповідно до інструкцій російської спецслужби, агентурна мережа була вибудувана за чіткою iєpapxiєю, а її учасники дотримувались підвищених заходів конспірації.

Наразі слідчі СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області проводять обшуки за місцями проживання членів агентурної мережі. Вирішують питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: СБУ, РФ, розвідка
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Коментарі 1
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Да ладна,поехали в рф сливать информацию? Когось тримають за дурних.
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