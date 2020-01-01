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«Податківці» вимагають у волинян хабарі для вирішення певних питань

«Податківці» вимагають у волинян хабарі для вирішення певних питань
У Ковельському та Турійському районах виявили випадки, коли до платників податків від імені посадовців податкової служби телефонують шахраї.

Про це інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.

Вказані особи, чиї дії мають шахрайський характер, представляються посадовими особами органів ДПС і пропонують надати грошову винагороду для вирішення певних питань в контролюючому органі.

Щоб ці фальшиві посадовці ДПС не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути уважними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно повідомляти таку інформацію за номером телефону в м. Луцьк (0332) 777-102.

Саме інформація від платників податків може стати корисною для встановлення осіб, які своїми шахрайськими діями вводять в оману платників податків, що не сприяє конструктивному діалогу між ДПС та платниками податків.

Нагадують, що завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платників податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.

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Теги: податківці, шахраї, Волинь
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