«Податківці» вимагають у волинян хабарі для вирішення певних питань
Сьогодні, 15:32
У Ковельському та Турійському районах виявили випадки, коли до платників податків від імені посадовців податкової служби телефонують шахраї.
Про це інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.
Вказані особи, чиї дії мають шахрайський характер, представляються посадовими особами органів ДПС і пропонують надати грошову винагороду для вирішення певних питань в контролюючому органі.
Щоб ці фальшиві посадовці ДПС не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути уважними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно повідомляти таку інформацію за номером телефону в м. Луцьк (0332) 777-102.
Саме інформація від платників податків може стати корисною для встановлення осіб, які своїми шахрайськими діями вводять в оману платників податків, що не сприяє конструктивному діалогу між ДПС та платниками податків.
Нагадують, що завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платників податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.
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Про це інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.
Вказані особи, чиї дії мають шахрайський характер, представляються посадовими особами органів ДПС і пропонують надати грошову винагороду для вирішення певних питань в контролюючому органі.
Щоб ці фальшиві посадовці ДПС не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути уважними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно повідомляти таку інформацію за номером телефону в м. Луцьк (0332) 777-102.
Саме інформація від платників податків може стати корисною для встановлення осіб, які своїми шахрайськими діями вводять в оману платників податків, що не сприяє конструктивному діалогу між ДПС та платниками податків.
Нагадують, що завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платників податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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