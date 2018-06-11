У селі під Луцьком юнак побив і пограбував 60-річного чоловіка

Поліцейські викрили 19-річного юнака, який пограбував чоловіка.Так, до поліції звернувся 60-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що ввечері по вулиці Рівненській у селі Липини його побили та пограбували. У потерпілого відібрали 1 тисячу гривень, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 19-річний житель Ківерцівського району.Слідчі за фактом відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.186 Кримінального кодексу України. Хлопцеві повідомили про підозру в інкримінованому злочині та обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до шести років.