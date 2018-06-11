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У селі під Луцьком юнак побив і пограбував 60-річного чоловіка

У селі під Луцьком юнак побив і пограбував 60-річного чоловіка
Поліцейські викрили 19-річного юнака, який пограбував чоловіка.

Так, до поліції звернувся 60-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що ввечері по вулиці Рівненській у селі Липини його побили та пограбували. У потерпілого відібрали 1 тисячу гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 19-річний житель Ківерцівського району.

Слідчі за фактом відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.186 Кримінального кодексу України. Хлопцеві повідомили про підозру в інкримінованому злочині та обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до шести років.


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Теги: пограбування, чоловік, Липини
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