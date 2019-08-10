У Луцьку відкривають стильний меблевий шоурум. ФОТО *

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Незабаром у Луцьку відкриють нову філію салону меблів та декору «МакКо», де стильні та вигідні пропозиції є не лише для покупців, які хочуть якісно та сучасно облаштувати власну оселю, але й для фахових дизайнерів, що не з чуток знають, як із «сухих» квадратних метрів квартири чи будинку створити затишне помешкання преміум-класу.Про новий розширений асортимент, індивідуальний підхід до кожного клієнта, професійність та комплексність роботи салонурозповіла комерційна директоркаНовий салон меблів у Луцьку, який більше позиціонують, як шоурум, відкриють вже 14 березня за адресою вулиця. Приміщення знаходиться в будинку ЖК «Супернова».З цієї нагоди салон «МакКо» вирішив потішити своїх покупців вигідною пропозицією. Так, кожен, хто зробить тут покупку на будь-яку суму до 14 березня автоматично стає учасником розіграшу трьох сертифікатів по 5 тисяч гривень на придбання меблів чи дизайнерських інтер’єрних дрібничок. Переможців обиратимуть рандомно за номером замовлення під час офіційного відкриття новенького шоуруму. Ведучий діставатиме номери щасливчиків із барабану для розіграшів.З відкриттям нового салону «МакКо» не змінюються й основні позиції переваг для покупців меблів. За бажанням клієнта, професійні консультанти-дизайнери допоможуть втілити в життя будь-які ідеї організації простору на будь-який смак та бюджет. Вибір меблів у салоні – надзвичайно великий, тож кожному можуть порадити щось особливе.«У нас кожен зможе знайти щось «своє». Ми пропонуємо меблі за різною ціновою категорією, зважаючи на побажання клієнтів, при цьому використовуємо завжди лише якісний матеріал», – розповідає Катерина Савчук.Комерційна директорка, яка за сумісництвом – консультант-дизайнер, зазначає, що на новій меблевій локації буде представлений великий вибір м’яких частин, кухонь та дитячих кімнат від польської фабрики «Meblik», офіційними представниками якої є салон «МакКо». При купівлі цих меблів клієнти отримують стильні дизайнерські ліжка, шафи чи комоди з еко-матеріалів та все це за європейськими стандартами якості, помірними цінами і з гарантією на 7 років.У салоні «МакКо» ви завжди знайдете різноманітні варіанти від стандартних фабричних моделей (шаф, кухонь, ліжок, диванів) до інноваційних індивідуальних рішень.На взаємовигідних та цікавих умовах салон запрошує до співпраці дизайнерів інтер'єрів та меблевиків. Варто зазначити, що «МакКо» тісно співпрацює із більш ніж двомастами фабрик найвідоміших і високоякісних виробників меблів, а також залучає закордонних інвесторів, тож: «Якщо меблі, то тільки у «МакКо», – переконує Катерина Савчук.