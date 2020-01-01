Посадовець Держпродспоживслужби на Волині брав «на лапу» від підприємців

На Волині посадовця Держпродспоживслужби викрито на одержанні неправомірної вигоди.Про це інформує пресслужба прокуратури області.4 березня 2020 року викрили головного спеціаліста одного з відділів Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області, який налагодив схему вимагання і одержання неправомірної вигоди від підприємців.За визначену ціну посадовець сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.Затримали його під час одержання 7500 гривень від представника приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання фасованих харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.