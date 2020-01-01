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Посадовець Держпродспоживслужби на Волині брав «на лапу» від підприємців

Посадовець Держпродспоживслужби на Волині брав «на лапу» від підприємців
На Волині посадовця Держпродспоживслужби викрито на одержанні неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

4 березня 2020 року викрили головного спеціаліста одного з відділів Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області, який налагодив схему вимагання і одержання неправомірної вигоди від підприємців.

За визначену ціну посадовець сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.

Затримали його під час одержання 7500 гривень від представника приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання фасованих харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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Теги: хабар, Держпродспоживслужба
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