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Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО

Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО
Через українсько-білоруський кордон намагалися провезти контрабанду на мільйон гривень. Інформацію про незаконне переміщення товарів отримали оперативники Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску «Дольськ» міжвідомча група чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.

Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари під марками відомих світових виробників та чотири двигуни до легковиків.

Попередня вартість контрабанди сягнула майже мільйон гривень. Заходи з визначення остаточної суми оцінки наразі тривають.

Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО

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Теги: Дольськ, контрабанда, прикордонники
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