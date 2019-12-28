Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО





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Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску «Дольськ» міжвідомча група чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.



Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари під марками відомих світових виробників та чотири двигуни до легковиків.



Попередня вартість контрабанди сягнула майже мільйон гривень. Заходи з визначення остаточної суми оцінки наразі тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через українсько-білоруський кордон намагалися провезти контрабанду на мільйон гривень. Інформацію про незаконне переміщення товарів отримали оперативники Луцького прикордонного загону.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску «Дольськ» міжвідомча група чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари під марками відомих світових виробників та чотири двигуни до легковиків.Попередня вартість контрабанди сягнула майже мільйон гривень. Заходи з визначення остаточної суми оцінки наразі тривають.

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