Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Через українсько-білоруський кордон намагалися провезти контрабанду на мільйон гривень. Інформацію про незаконне переміщення товарів отримали оперативники Луцького прикордонного загону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску «Дольськ» міжвідомча група чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.
Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари під марками відомих світових виробників та чотири двигуни до легковиків.
Попередня вартість контрабанди сягнула майже мільйон гривень. Заходи з визначення остаточної суми оцінки наразі тривають.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску «Дольськ» міжвідомча група чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.
Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари під марками відомих світових виробників та чотири двигуни до легковиків.
Попередня вартість контрабанди сягнула майже мільйон гривень. Заходи з визначення остаточної суми оцінки наразі тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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