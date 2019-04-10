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Четверта смерть від грипу: у Рівному помер чоловік

Четверта смерть від грипу: у Рівному помер чоловік
На Рівненщині від ускладнень грипу помер 65-річний чоловік.

Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що хворий звернувся за медичною допомогою 28 лютого та був госпіталізований в лікарню. У хворого діагностували грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Лікування виявилось неефективним і 4 березня чоловік помер.

Чоловік не був вакцинований проти грипу та мав низку хронічних захворювань. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу з початку року.

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Теги: смерть, грип, Рівненщина
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