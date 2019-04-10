Четверта смерть від грипу: у Рівному помер чоловік





Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр.



Зазначається, що хворий звернувся за медичною допомогою 28 лютого та був госпіталізований в лікарню. У хворого діагностували грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Лікування виявилось неефективним і 4 березня чоловік помер.



Чоловік не був вакцинований проти грипу та мав низку хронічних захворювань. Це вже

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