Четверта смерть від грипу: у Рівному помер чоловік
Сьогодні, 16:20
На Рівненщині від ускладнень грипу помер 65-річний чоловік.
Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що хворий звернувся за медичною допомогою 28 лютого та був госпіталізований в лікарню. У хворого діагностували грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Лікування виявилось неефективним і 4 березня чоловік помер.
Чоловік не був вакцинований проти грипу та мав низку хронічних захворювань. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу з початку року.
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Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що хворий звернувся за медичною допомогою 28 лютого та був госпіталізований в лікарню. У хворого діагностували грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Лікування виявилось неефективним і 4 березня чоловік помер.
Чоловік не був вакцинований проти грипу та мав низку хронічних захворювань. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу з початку року.
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