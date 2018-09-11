Чоловіку української національності оголосили про підозру за катувавання співвітчизників у так званій «ДНР»





Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого «МДБ ДНР» на території колишнього заводу «Ізоляція», що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу, – пише пресслужба



Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні. Доказову базу зібрали у результаті допитів потерпілих, а також завдяки злагодженій роботі прокурорів, слідчих та оперативних співробітників контррозвідки СБ України отримали докази вчинення ним особливо тяжких злочинів.



Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації «ДНР», і будуть долучені справи.



Наразі затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру громадянину України, якого викрили у катуванні співвітчизників під час утримання в «ДНР».Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого «МДБ ДНР» на території колишнього заводу «Ізоляція», що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу, – пише пресслужба СБУ Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні. Доказову базу зібрали у результаті допитів потерпілих, а також завдяки злагодженій роботі прокурорів, слідчих та оперативних співробітників контррозвідки СБ України отримали докази вчинення ним особливо тяжких злочинів.Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації «ДНР», і будуть долучені справи.Наразі затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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