До +4 градусів тепла: на Західній Україні очікують похолодання





Про це традиційно Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



За її словами, поривчастий, до сильного вітер очікується у східних областях. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах.



На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода. На Заході очікується холодна погода, до +4+8 градусів. На Сході та у південній частині - аж квітень, до +14+18 градусів.



Також місцями можливі ранкові тумани, які можуть затриматися до обіду.



"У Києві 5-го березня очікується тепла погода, до +12+14 градусів, якщо без туману, то й вище, якщо туман упреться - може, й нижче. Ймовірність невеликого дощу - аж надвечір", - підрезюмувала синоптик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 5 березня, на Заході України очікується похолодання, а на Сході - суха весняна погода.Про це традиційно повідомляє синоптикна сторінці у Facebook.За її словами, поривчастий, до сильного вітер очікується у східних областях. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах.На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода. На Заході очікується холодна погода, до +4+8 градусів. На Сході та у південній частині - аж квітень, до +14+18 градусів.Також місцями можливі ранкові тумани, які можуть затриматися до обіду."У Києві 5-го березня очікується тепла погода, до +12+14 градусів, якщо без туману, то й вище, якщо туман упреться - може, й нижче. Ймовірність невеликого дощу - аж надвечір", - підрезюмувала синоптик.

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