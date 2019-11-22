До +4 градусів тепла: на Західній Україні очікують похолодання
Сьогодні, 16:42
Завтра, 5 березня, на Заході України очікується похолодання, а на Сході - суха весняна погода.
Про це традиційно повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За її словами, поривчастий, до сильного вітер очікується у східних областях. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах.
На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода. На Заході очікується холодна погода, до +4+8 градусів. На Сході та у південній частині - аж квітень, до +14+18 градусів.
Також місцями можливі ранкові тумани, які можуть затриматися до обіду.
"У Києві 5-го березня очікується тепла погода, до +12+14 градусів, якщо без туману, то й вище, якщо туман упреться - може, й нижче. Ймовірність невеликого дощу - аж надвечір", - підрезюмувала синоптик.
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Про це традиційно повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За її словами, поривчастий, до сильного вітер очікується у східних областях. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах.
На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода. На Заході очікується холодна погода, до +4+8 градусів. На Сході та у південній частині - аж квітень, до +14+18 градусів.
Також місцями можливі ранкові тумани, які можуть затриматися до обіду.
"У Києві 5-го березня очікується тепла погода, до +12+14 градусів, якщо без туману, то й вище, якщо туман упреться - може, й нижче. Ймовірність невеликого дощу - аж надвечір", - підрезюмувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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