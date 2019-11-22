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До +4 градусів тепла: на Західній Україні очікують похолодання

До +4 градусів тепла: на Західній Україні очікують похолодання
Завтра, 5 березня, на Заході України очікується похолодання, а на Сході - суха весняна погода.

Про це традиційно повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, поривчастий, до сильного вітер очікується у східних областях. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, впритул до Житомирщини та Київщини. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах.

На Сході, на Півдні та в більшості центральних областей суха антициклональна весняна погода. На Заході очікується холодна погода, до +4+8 градусів. На Сході та у південній частині - аж квітень, до +14+18 градусів.

Також місцями можливі ранкові тумани, які можуть затриматися до обіду.

"У Києві 5-го березня очікується тепла погода, до +12+14 градусів, якщо без туману, то й вище, якщо туман упреться - може, й нижче. Ймовірність невеликого дощу - аж надвечір", - підрезюмувала синоптик.


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Теги: прогноз погоди, Захід України, похолодання
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