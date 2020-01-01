Судитимуть волинянина, у якого вдома знайшли пів кілограма бурштину
Сьогодні, 16:50
Судитимуть 37-річного мешканця одного із сіл Любешівського району, який зберігав удома бурштин.
Так, під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили й вилучили в оселі чоловіка понад 0,5 кг бурштину, законність походження якого він не підтвердив жодними документами.
Волинянина обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Згідно з санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або у значних розмірах, або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.
Якщо такі дії вчинить службова особа шляхом використання свого службового становища, їй загрожуватиме покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
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Так, під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили й вилучили в оселі чоловіка понад 0,5 кг бурштину, законність походження якого він не підтвердив жодними документами.
Волинянина обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Згідно з санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або у значних розмірах, або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.
Якщо такі дії вчинить службова особа шляхом використання свого службового становища, їй загрожуватиме покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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