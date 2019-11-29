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Грабіжникам, які у Луцьку вкрали у чоловіка понад мільйон, «світить» до 15 років тюрми

Грабіжникам, які у Луцьку вкрали у чоловіка понад мільйон, «світить» до 15 років тюрми
Трьох чоловіків, які вчинили розбійний напад на лучанина взяли під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 26 лютого ввечері у Луцьку троє чоловіків напали на 45-річного місцевого жителя, побили його, викрали понад мільйон гривень і втекли на автомобілі. Потерпілого госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.

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Правоохоронців їх затримали через декілька годин на автодорозі перед містом Рівне. Авто, на якому пересувалися зловмисники та викрадені ними гроші вилучили.

Усім трьом слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Суд підозрюваним обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Грабіжникам, які у Луцьку вкрали у чоловіка понад мільйон, «світить» до 15 років тюрми
Грабіжникам, які у Луцьку вкрали у чоловіка понад мільйон, «світить» до 15 років тюрми
Грабіжникам, які у Луцьку вкрали у чоловіка понад мільйон, «світить» до 15 років тюрми

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Теги: злочин, банда, грабіж
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