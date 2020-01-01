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Верховна Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом

Верховна Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом
Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила проект постанови про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра України, відтак підтримала відставку всього уряду.

Відповідне рішення підтримали 353 народні депутати України, передає кореспондент УНН.

“Вчора подано заяву Олексія Гончарука - подання його про відставку, я прошу народних депутатів надати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, - сказав президент України Володимир Зеленський у сесійній залі.

У свою чергу Гончарук заявив, що досить оптимістичний щодо майбутнього України. Він не має сумніві, що курс держави збережеться.

“Ми все це зробили разом з вами, я вірю, що в залі є багато нардепів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою країною. Я прошу вас не збавляти темп…Я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною, незалежно від свого статусу. Дякую вам за можливість працювати разом”, - сказав Гончарук.

Так, парламентарі підтримали проект постанови, яким звільнили з посади прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Відтак, автоматично парламентарі підтримали відставку всього уряду.

Гончарук очолював Кабмін з 29 серпня 2019 року, відповідно пробув на посаді пів року.

Додають, що згідно з законодавством, уряд має рік імунітету, за цей час Рада не може голосувати за відставку Кабміну. Проте, це могло відбутися за власною заявою прем’єр-міністра України, після чого автоматично звільняється весь склад уряду.


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Теги: ВР, прем'єр-міністр, відставка
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Коментарі 3
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яку відповідальність понесе той хто його призначив на цю посаду?
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Закономірний фінал бездарних людей. Як виявляється, однієї молодоста замало. Ще потрібний досвід, знання, практика.
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Виступ "нашого"депутата від Луцька-це щось.Вірніше-це просто сором.Дякуйте лучани за свій вибір.
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