Верховна Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом

Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра України, відтак підтримала відставку всього уряду.



Відповідне рішення підтримали 353 народні депутати України, передає кореспондент



“Вчора подано заяву Олексія Гончарука - подання його про відставку, я прошу народних депутатів надати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, - сказав президент України Володимир Зеленський у сесійній залі.



У свою чергу Гончарук заявив, що досить оптимістичний щодо майбутнього України. Він не має сумніві, що курс держави збережеться.



“Ми все це зробили разом з вами, я вірю, що в залі є багато нардепів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою країною. Я прошу вас не збавляти темп…Я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною, незалежно від свого статусу. Дякую вам за можливість працювати разом”, - сказав Гончарук.



Так, парламентарі підтримали проект постанови, яким звільнили з посади прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Відтак, автоматично парламентарі підтримали відставку всього уряду.



Гончарук очолював Кабмін з 29 серпня 2019 року, відповідно пробув на посаді пів року.



Додають, що згідно з законодавством, уряд має рік імунітету, за цей час Рада не може голосувати за відставку Кабміну. Проте, це могло відбутися за власною заявою прем’єр-міністра України, після чого автоматично звільняється весь склад уряду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила проект постанови про звільненняз посади прем’єр-міністра України, відтак підтримала відставку всього уряду.Відповідне рішення підтримали 353 народні депутати України, передає кореспондент УНН “Вчора подано заяву Олексія Гончарука - подання його про відставку, я прошу народних депутатів надати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, - сказав президент Україниу сесійній залі.У свою чергу Гончарук заявив, що досить оптимістичний щодо майбутнього України. Він не має сумніві, що курс держави збережеться.“Ми все це зробили разом з вами, я вірю, що в залі є багато нардепів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою країною. Я прошу вас не збавляти темп…Я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною, незалежно від свого статусу. Дякую вам за можливість працювати разом”, - сказав Гончарук.Так, парламентарі підтримали проект постанови, яким звільнили з посади прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Відтак, автоматично парламентарі підтримали відставку всього уряду.Гончарук, відповідно пробув на посаді пів року.Додають, що згідно з законодавством, уряд має рік імунітету, за цей час Рада не може голосувати за відставку Кабміну. Проте, це могло відбутися за власною заявою прем’єр-міністра України, після чого автоматично звільняється весь склад уряду.

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