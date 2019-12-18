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Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України

Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України
Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра України.

Про це передає кореспондент УНН.

“За” проголосували 291 депутат.

“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.

Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.

Біографія

Народився Денис Шмигаль 1975 року у Львові.

У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).

Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.

З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.

У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.

У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.

Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.

Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).

4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.

Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.

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Теги: ВР, новий прем'єр-міністр
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