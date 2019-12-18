Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України

Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра України.



Про це передає кореспондент



“За” проголосували 291 депутат.



“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.



Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.



Біографія



Народився Денис Шмигаль 1975 року у Львові.



У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).



Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.



З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.



У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.



У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.



2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.



Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.



Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).



4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.



Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала кандидатуруна посаду прем’єр-міністра України.Про це передає кореспондент УНН “За” проголосували 291 депутат.“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.Народився Денис Шмигаль 1975 року у Львові.У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.

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