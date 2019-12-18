Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України
Сьогодні, 18:27
Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра України.
Про це передає кореспондент УНН.
“За” проголосували 291 депутат.
“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.
Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.
Біографія
Народився Денис Шмигаль 1975 року у Львові.
У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).
Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.
З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.
У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.
У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.
2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.
Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.
Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).
4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.
Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.
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Про це передає кореспондент УНН.
“За” проголосували 291 депутат.
“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.
Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.
Біографія
Народився Денис Шмигаль 1975 року у Львові.
У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).
Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.
З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.
У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.
У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.
2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.
Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.
Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).
4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.
Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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