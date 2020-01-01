Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 березня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +2…+3 градусів, удень – +5…+7. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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